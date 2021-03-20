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Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон

20 марта 2021 18:38
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Новости Беларуси. Пока турнир для любителей хоккея на призы Президента в самом разгаре, профессионалы подводят итоги. 20 марта на «Минск-Арене» столичное «Динамо» закрывало сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В розыгрыше 2020-2021 минчане впервые за четыре года вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-1

Такое напряжение с игроками делили и трибуны, потому закрытие сезона любимый многими клуб решил провести с фанатами. К слову, многие из них перекочевали на арену прямиком с президентского матча.

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-4

Конечно же, изюминкой вечера должна была стать игра болельщиков с хоккеистами «зубров».

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-7

Но прежде чем начались шоу-матчи, закрытие сезона стартовало с финального поединка детского турнира «Кубок вызова – 2021», который инициировал Михаил Грабовский.

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-10

Сразу после этого на лед вышли профессионалы. Их ожидали интересные челленджи, по итогам которых поклонники клуба таки узнали, кто же из их любимцев самый быстрый, самый меткий и чей бросок мощнее остальных.

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-13

Помимо этого, у каждого желающего была возможность просто пообщаться с тренерским штабом и хоккеистами «Динамо». И вот уже под конец праздника начались долгожданные баталии смешанных команд игроков и фанатов «бело-синих».

Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон-16

А завершился мини-турнир сентиментальной сценой: капитан минчан, Роб Клинкхаммер, символично вручил известный в кругах любителей коллектива рогатый синий шлем болельщикам. Ведь именно они для хоккеистов тот необходимый шестой игрок на льду, который был лучшим в сезоне.

# Хоккей Беларуси # общество # Михаил Грабовский # Роб Клинкхаммер # Фотофакт

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