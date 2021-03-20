Каждый болельщик мог пообщаться с тренерами и хоккеистами. Вот как минское «Динамо» завершило сезон

Новости Беларуси. Пока турнир для любителей хоккея на призы Президента в самом разгаре, профессионалы подводят итоги. 20 марта на «Минск-Арене» столичное «Динамо» закрывало сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В розыгрыше 2020-2021 минчане впервые за четыре года вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Такое напряжение с игроками делили и трибуны, потому закрытие сезона любимый многими клуб решил провести с фанатами. К слову, многие из них перекочевали на арену прямиком с президентского матча.

Конечно же, изюминкой вечера должна была стать игра болельщиков с хоккеистами «зубров».

Но прежде чем начались шоу-матчи, закрытие сезона стартовало с финального поединка детского турнира «Кубок вызова – 2021», который инициировал Михаил Грабовский.

Сразу после этого на лед вышли профессионалы. Их ожидали интересные челленджи, по итогам которых поклонники клуба таки узнали, кто же из их любимцев самый быстрый, самый меткий и чей бросок мощнее остальных.

Помимо этого, у каждого желающего была возможность просто пообщаться с тренерским штабом и хоккеистами «Динамо». И вот уже под конец праздника начались долгожданные баталии смешанных команд игроков и фанатов «бело-синих».