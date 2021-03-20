Эти белоруски стали лучшими на конкурсе «Женщина года – 2020». Послушайте их рассказы

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства. Успешные руководители и хозяйки села. С активной гражданской позицией и материнской славой. Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.

В 2021 году на победу претендовали более 360 человек – представительницы всех регионов Беларуси. Почетными грамотами и памятными подарками наградили 47 участниц.

Валентина Сопот, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью молодечненского отдела МЧС, победитель в номинации «Духовность и культура»: Смотрели полностью все мои заслуги, которые на протяжении карьерной деятельности я выполнила, какие-то нововведения. Благодаря поддержке начальства появились номерки безопасности. То есть теперь в гардеробе в детской поликлинике находятся номерочки, на которых написаны основные правила безопасности.

Ирина Бирюкова, бригадир молочно-товарной фермы СПК «Бересневский», победитель в номинации «Хозяйка села»:

Неоднократно мой комплекс занимал третьи места по надоям в районе, по привесам. Буквально в 2020 году у меня грамота за успехи. Я очень благодарна и довольна, что я участвую в этом конкурсе.

Добавим, конкурс «Женщина года» прошел уже в 13-й раз.