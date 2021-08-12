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Владимир Горбунов о белорусской вакцине: наши прототипы, разработанные совместно с Академией наук, эффективны

12 августа 2021 16:25
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Новости Беларуси. Белорусская вакцина от коронавируса. Где может расположиться производство собственного препарата и как ветеринарная медицина должна помочь в борьбе с COVID-19, стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Горбунов о белорусской вакцине: наши прототипы, разработанные совместно с Академией наук, эффективны-1

Никаких противоречий в тандеме ветеринарной и человеческой медицины нет. Производить препараты для животных и людей в рамках одной компании – мировая практика. Так свое производство оптимизирует, к примеру, небезызвестная Pfizer. При этом у наших специалистов будет возможность маневрировать и совершенствовать вакцины в зависимости от гуляющих по стране штаммов вируса.

Владимир Горбунов о белорусской вакцине: наши прототипы, разработанные совместно с Академией наук, эффективны-4

Владимир Горбунов, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
На основе нашей разработанной платформы мы сможем быстро менять штаммовый состав вакцины и добиваться этим эффективности препарата в настоящее время. Это имеет преимущество по сравнению с другими разработчиками, другими препаратами. В настоящее время мы провели уже доклинические испытания, мы убедились, что наши прототипы, разработанные нами совместно с Академией наук, эффективны (как in vitro, так и in vivo). Мы провели ряд испытаний на животных, убедились в том, что полученная вакцина соответствующего штамма высокоэффективна в отношении этого штамма вируса. Уверены, что наша вакцина будет высокоэффективна и у людей.

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# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Владимир Горбунов # Фотофакт

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