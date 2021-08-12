Владимир Горбунов о белорусской вакцине: наши прототипы, разработанные совместно с Академией наук, эффективны

Никаких противоречий в тандеме ветеринарной и человеческой медицины нет. Производить препараты для животных и людей в рамках одной компании – мировая практика. Так свое производство оптимизирует, к примеру, небезызвестная Pfizer. При этом у наших специалистов будет возможность маневрировать и совершенствовать вакцины в зависимости от гуляющих по стране штаммов вируса.

Владимир Горбунов, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

На основе нашей разработанной платформы мы сможем быстро менять штаммовый состав вакцины и добиваться этим эффективности препарата в настоящее время. Это имеет преимущество по сравнению с другими разработчиками, другими препаратами. В настоящее время мы провели уже доклинические испытания, мы убедились, что наши прототипы, разработанные нами совместно с Академией наук, эффективны (как in vitro, так и in vivo). Мы провели ряд испытаний на животных, убедились в том, что полученная вакцина соответствующего штамма высокоэффективна в отношении этого штамма вируса. Уверены, что наша вакцина будет высокоэффективна и у людей.

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