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В каких районах Минской области ввели запрет на посещение леса?

12 августа 2021 14:32
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Новости Беларуси. Запрет на посещение леса введен в 10 районах Минской области – Любанском, Солигорском, Стародорожском, Пуховичском, Червенском, Минском, Смолевичском, Березинском, Борисовском и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каких районах Минской области ввели запрет на посещение леса?-1

Это связано с наступлением высокого уровня пожарной опасности. Решения о введении и снятии запрета принимают местные органы власти. Нарушителям грозит штраф до 725 рублей. А если лесному фонду был причинен ущерб, то санкции вырастут до 1 500 рублей.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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