В каких районах Минской области ввели запрет на посещение леса?

Новости Беларуси. Запрет на посещение леса введен в 10 районах Минской области – Любанском, Солигорском, Стародорожском, Пуховичском, Червенском, Минском, Смолевичском, Березинском, Борисовском и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это связано с наступлением высокого уровня пожарной опасности. Решения о введении и снятии запрета принимают местные органы власти. Нарушителям грозит штраф до 725 рублей. А если лесному фонду был причинен ущерб, то санкции вырастут до 1 500 рублей.