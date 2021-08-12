В Жодино к концу 2021 года сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику. Узнали, какой она будет

Новости Беларуси. Современное оборудование и уникальный дизайн. К концу 2021 года в Жодино сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Четырехэтажное здание в самом центре города рассчитано на 300 посещений в смену. Внутри поликлиники уже выполнены все отделочные работы, завершают благоустраивать места общего пользования – коридоры и лестничную клетку. Вскоре специалисты приступят к установке медоборудования, в том числе и трех новых рентгеновских аппаратов. На первом этаже поликлиники разместится реабилитационный центр с двумя бассейнами. Предусмотрены две мини-операционные. Стоимость объекта – 30 миллионов рублей.

Татьяна Никифорова, главный врач центральной городской больницы:

В нашем городе более 14 тысяч маленьких жителей, которые с удовольствием придут в это красивое, современное здание, которое будет оснащено современным оборудованием. Отличное отделение реабилитации, «Здоровое детство», центр здоровья подростков и молодежи, все узкие специалисты, отдельно кабинеты стоматолога, где не только можно будет полечить зубки, но также в принципе провести диагностику на уровне областной клиники.

Владимир Зорич, директор управления капитального строительства:

Будут предусмотрены уголки познавательные. У нас предусмотрен угол МЧС. Плюс будет угол для детей с картинками, баннерами, раскрасками. Плюс каждый этаж у нас разного цвета именно по кабинетам, где будут находиться терапевты и узкие специалисты.