Здесь растёт 28 ягодных культур. Что ещё выращивают в Институте плодоводства НАН Беларуси?

Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.

Яна Шипко, корреспондент:

Одних сортов черной смородины здесь больше 200. А еще рубиновые гроздья поречки, наливной крыжовник и малина размером с клубнику. Говорят, на почвах центрального региона можно вырастить любые ягоды и фрукты. И на опытных участках Института плодоводства в этом можно убедиться воочию. Яна Шипко:

Как смородина в этом году уродилась? Или она каждый год плодоносит?

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Вообще, каждый год. Немножко было боязно за этот год, потому что были очень невероятные погодные условия, непредсказуемые. И мы были не уверены, как поведут себя растения, как они отреагируют. Но на удивление прекрасно перезимовала, зацвела, вступила в плодоношение. Вы видите, сколько зрелых плодов, достаточно крупных в этом году, и мы радуемся. Яна Шипко:

Это при том, что на этих кустиках уже снимали урожай, все равно так много ягод?

Людмила Фролова:

Да, начало августа, и плодоношение черной смородины уже подходит к концу, начинаются другие культуры. Продолжается конвейер поступления свежей продукции. Но куст еще нагружен, поэтому будем рады, если к нам приедут наши покупатели собирать урожай. Мы рады приглашать на свои участки население даже с познавательной целью, чтобы люди приезжали семьями, с детьми, чтобы дети знали, откуда берутся ягодки, как они растут.

Всех желающих Институт приглашает в свои сады на самосбор. Яблоки, черешня, малина, крыжовник по демократичным ценам. Яна Шипко:

Такая отборная ежевика обойдется в четыре рубля за килограмм. Говорят, дешевле, чем на рынке, но это не точно. Зато собрана своими руками.

Помимо привычных растений среди разнообразия сортов и видов есть чему удивиться. Например, родственница киви – актинидия. Именно ее Мичурин считал культурой будущего и даже предлагал заменить ей крыжовник и виноград. Яна Шипко:

Какова красота в ваших садах. Это растет облепиха. Что еще можно увидеть, какие культуры?