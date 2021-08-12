Здесь растёт 28 ягодных культур. Что ещё выращивают в Институте плодоводства НАН Беларуси?
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.
Яна Шипко, корреспондент:
Одних сортов черной смородины здесь больше 200. А еще рубиновые гроздья поречки, наливной крыжовник и малина размером с клубнику. Говорят, на почвах центрального региона можно вырастить любые ягоды и фрукты. И на опытных участках Института плодоводства в этом можно убедиться воочию.
Яна Шипко:
Как смородина в этом году уродилась? Или она каждый год плодоносит?
Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:
Вообще, каждый год. Немножко было боязно за этот год, потому что были очень невероятные погодные условия, непредсказуемые. И мы были не уверены, как поведут себя растения, как они отреагируют. Но на удивление прекрасно перезимовала, зацвела, вступила в плодоношение. Вы видите, сколько зрелых плодов, достаточно крупных в этом году, и мы радуемся.
Яна Шипко:
Это при том, что на этих кустиках уже снимали урожай, все равно так много ягод?
Людмила Фролова:
Да, начало августа, и плодоношение черной смородины уже подходит к концу, начинаются другие культуры. Продолжается конвейер поступления свежей продукции. Но куст еще нагружен, поэтому будем рады, если к нам приедут наши покупатели собирать урожай. Мы рады приглашать на свои участки население даже с познавательной целью, чтобы люди приезжали семьями, с детьми, чтобы дети знали, откуда берутся ягодки, как они растут.
Всех желающих Институт приглашает в свои сады на самосбор. Яблоки, черешня, малина, крыжовник по демократичным ценам.
Яна Шипко:
Такая отборная ежевика обойдется в четыре рубля за килограмм. Говорят, дешевле, чем на рынке, но это не точно. Зато собрана своими руками.
Помимо привычных растений среди разнообразия сортов и видов есть чему удивиться. Например, родственница киви – актинидия. Именно ее Мичурин считал культурой будущего и даже предлагал заменить ей крыжовник и виноград.
Яна Шипко:
Какова красота в ваших садах. Это растет облепиха. Что еще можно увидеть, какие культуры?
Людмила Фролова:
У нас в отделе ягодных культур, при котором работает целая лаборатория генетических ресурсов, 28 ягодных культур. Некоторые из них находятся в теплице, в горшочках, потому что требуют особого тепла и ухода, а большая часть выращивается в полевых условиях, мы поддерживаем в живом виде. Кроме этого, активно используем в селекции и для других научно-исследовательских целей, а также для образовательных программ. К нам приезжают студенты на практику, даже учащиеся из близлежащей школы, бывает, приходят на познавательные экскурсии.
Среди этих 28 ягодных культур – и травянистые растения, известные с детства. Так называемая клубника, или земляника садовая – правильно говорить. Это и лианы, актинидия, или белорусское киви – это сестра того самого киви, только киви растет в тропиках, а другой вид этого рода, актинидия аргута, актинидия коломикта, растет прекрасно в наших условиях в Беларуси и дает плоды, которые по своей ценности мало чем уступают обычному киви из магазина. Обычное киви имеет волосяной покров, а плоды у актинидии аргута, коломикта – без покрова, их не надо даже чистить, сразу целиком кушать и получать максимум пользы.
Фруктовые деревья раньше выращивали только помещики. Когда в Беларуси появились первые урожаи винограда – подробнее здесь.