Фруктовые деревья раньше выращивали только помещики. Когда в Беларуси появились первые урожаи винограда?

Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.

Если вам кажется, что яблони и вишни испокон веков росли на наших землях, а вот такую экзотику, как виноград, садоводы приручили относительно недавно, все в корне наоборот. Фруктовые деревья раньше выращивали только состоятельные помещики, а многие крестьяне за нехваткой знаний не брались даже за овощи. Виноград же в Беларуси появился больше тысячи лет назад благодаря монахам. Они первыми начали разбивать сады, которые символизировали рай. Фруктами и овощами не только лакомились, но и лечили. Да и как же без вина? Яна Шипко, корреспондент:

Даже не верится, что, оказывается, уже больше тысячи лет назад на белорусском Полесье выращивали виноград.

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Сначала на базе монастырских садов шло развитие виноградарства и возделывание других ягодных культур. Также плодовые культуры. Как правило, были семенные подвои. Когда проводили обрезку и пользовались самыми простыми инструментами, прививку делали так же – обвязку подручными средствами. И даже есть такие сведения, что порой деревья терлись одно об одно и срастались. Таким образом, были такие первые прививки. С середины XIV века сады начали разбивать не только при монастырях. «Крестной матерью» плодоводства на белорусских землях можно считать королеву Бону Сфорца. Ее стараниями сады и виноградники заложили во многих имениях. У Радзивиллов, например, вблизи Несвижа появились итальянские сады с террасами, где росли персики и абрикосы.

Людмила Фролова:

Затем было развитие плодоводства, в том числе и виноградарства. Стали появляться уже целые садово-парковые ансамбли, ботанические сады, начали создаваться университеты, на базе которых также много внимания уделялось земледелию, в частности плодоовощеводству.

Как наука белорусская селекция зародилась в Лошице. К старинному парку неспроста сейчас примыкают сады и питомники с уникальными растениями. Именно в бывшей усадьбе князей Любанских в 1925 году по инициативе знаменитого академика Вавилова был создан Белорусский отдел Всесоюзного института растениеводства. Людмила Фролова:

Неслучайно было выбрано это место. Лошицкий парк – уникальное место. Там много различных почвенных разновидностей. Там есть много эндемичных видов флоры, фауны. И сама усадьба была очень ухожена, была богатая библиотека у хозяев, поэтому когда наступила советская власть, решили именно это место отдать для науки на белорусской земле. Таким образом, с 1925 года ведутся исследования. Яна Шипко:

А почему Институт плодоводства переселили в Самохваловичи?

Людмила Фролова:

Потому что в центре Минска сложно поддерживать большие объемы коллекционных садов, селекционных насаждений. Научная работа требует тишины, сосредоточенности, поэтому в 1964 году, примерно в это время, здесь нашли 500 гектаров плодородной земли на базе объединения «Русиновичи» и перенесли сюда даже три научных института – овощеводства, плодоводства и картофелеводства. Колыбель всех их была в Лошице.

Впрочем, земли под Минском – самое оптимальное место для научных экспериментов. Центральный регион – зона, где, по мнению селекционеров, возможно вырастить практически любые фрукты и ягоды.