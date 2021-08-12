Фруктовые деревья раньше выращивали только помещики. Когда в Беларуси появились первые урожаи винограда?
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.
Если вам кажется, что яблони и вишни испокон веков росли на наших землях, а вот такую экзотику, как виноград, садоводы приручили относительно недавно, все в корне наоборот. Фруктовые деревья раньше выращивали только состоятельные помещики, а многие крестьяне за нехваткой знаний не брались даже за овощи. Виноград же в Беларуси появился больше тысячи лет назад благодаря монахам. Они первыми начали разбивать сады, которые символизировали рай. Фруктами и овощами не только лакомились, но и лечили. Да и как же без вина?
Яна Шипко, корреспондент:
Даже не верится, что, оказывается, уже больше тысячи лет назад на белорусском Полесье выращивали виноград.
Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:
Сначала на базе монастырских садов шло развитие виноградарства и возделывание других ягодных культур. Также плодовые культуры. Как правило, были семенные подвои. Когда проводили обрезку и пользовались самыми простыми инструментами, прививку делали так же – обвязку подручными средствами. И даже есть такие сведения, что порой деревья терлись одно об одно и срастались. Таким образом, были такие первые прививки.
С середины XIV века сады начали разбивать не только при монастырях. «Крестной матерью» плодоводства на белорусских землях можно считать королеву Бону Сфорца. Ее стараниями сады и виноградники заложили во многих имениях. У Радзивиллов, например, вблизи Несвижа появились итальянские сады с террасами, где росли персики и абрикосы.
Людмила Фролова:
Затем было развитие плодоводства, в том числе и виноградарства. Стали появляться уже целые садово-парковые ансамбли, ботанические сады, начали создаваться университеты, на базе которых также много внимания уделялось земледелию, в частности плодоовощеводству.
Как наука белорусская селекция зародилась в Лошице. К старинному парку неспроста сейчас примыкают сады и питомники с уникальными растениями. Именно в бывшей усадьбе князей Любанских в 1925 году по инициативе знаменитого академика Вавилова был создан Белорусский отдел Всесоюзного института растениеводства.
Людмила Фролова:
Неслучайно было выбрано это место. Лошицкий парк – уникальное место. Там много различных почвенных разновидностей. Там есть много эндемичных видов флоры, фауны. И сама усадьба была очень ухожена, была богатая библиотека у хозяев, поэтому когда наступила советская власть, решили именно это место отдать для науки на белорусской земле. Таким образом, с 1925 года ведутся исследования.
Яна Шипко:
А почему Институт плодоводства переселили в Самохваловичи?
Людмила Фролова:
Потому что в центре Минска сложно поддерживать большие объемы коллекционных садов, селекционных насаждений. Научная работа требует тишины, сосредоточенности, поэтому в 1964 году, примерно в это время, здесь нашли 500 гектаров плодородной земли на базе объединения «Русиновичи» и перенесли сюда даже три научных института – овощеводства, плодоводства и картофелеводства. Колыбель всех их была в Лошице.
Впрочем, земли под Минском – самое оптимальное место для научных экспериментов. Центральный регион – зона, где, по мнению селекционеров, возможно вырастить практически любые фрукты и ягоды.
Людмила Фролова:
Почва подходит, как правило, дерново-подзолистая, с достаточным плодородием. Умеренное, но достаточное количество осадков выпадает ежегодно. Также достаточное количество солнечной инсоляции, длина вегетационного периода. Практически все ягодные и плодовые культуры успевают начать вегетацию, зацвести, сформировать урожай, плоды полностью созревают и готовы для потребления.
Здесь растет 28 ягодных культур. Что еще выращивают в Институте плодоводства НАН Беларуси – подробнее здесь.