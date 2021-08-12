Лукашенко о разработке вакцины от коронавируса: мы нашли 10 миллионов в пользу Минздрава и Академии наук

Новости Беларуси. На предприятии «БелВитунифарм» в Витебском районе Александр Лукашенко провел совещание по вопросам разработки отечественных противовирусных вакцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, что для противодействия COVID-19 в стране были приняты адекватные и своевременные меры. Но осталась одна нерешенная проблема – производство собственного препарата. Для этого на высшем уровне согласованы все необходимые решения, в том числе и финансовые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси сегодня, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой коронавирусной сегодня справляемся. Думаю, на достойном уровне, но пока забегать вперед не будем. Без лишнего информационного шума, без политических дрязг, демонстраций, комендантских часов, как в отдельных государствах.

Переломить экономику, ее законы, не получилось ни у кого. Никогда вообще природные, экономические законы человечеству переломить не удавалось. Вот, ученый у нас подтверждает это. Локдауны, падение валового внутреннего продукта, безработица, безумные эмиссионные деньги, которые сегодня вброшены в экономику планеты, взлет в связи с этим мировых цен, другие последствия отрезвили абсолютно всех. Лукашенко на «БелВитунифарм»: чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же уже ее размножить Беларусь уже потратила на борьбу с COVID только бюджетных денег 750-800 миллионов долларов. Плюс почти столько же сами организации всех форм собственности. Вы помните, мы переводили в свое время, для того чтобы средства индивидуальной защиты произвести, всю страну перевели на военное положение и определили задачу произвести столько, как Пиневич говорит, СИЗов, сколько надо для страны. Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям: надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок, дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев.