Александр Лукьянов избран первым секретарём ЦК БРСМ

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 августа новым председателем союза избран Александр Лукьянов. Перед лидером главной молодежной организации страны поставлен четкий ориентир – работать над реальными проектами, говорить с молодежью на одном языке. Слышать, понимать и направлять.