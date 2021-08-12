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«Продавцам, которые в масках, доверяю». Как соблюдение простых правил позволяет увеличить выручку

12 августа 2021 14:24
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Новости Беларуси. В Минске от коронавируса вакцинировали более 18 % населения. Прививку сделали около 340 тысяч человек – это треть от плана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До конца 2021 года вакцину должны получить 1 миллион 100 тысяч минчан. Медики предупреждают: к осени стоит готовиться к традиционному росту заболеваемости, а значит, уже сейчас повод задуматься не только о прививке, но и о банальных мерах предосторожности.

Как соблюдается масочный режим в Минске сейчас, узнал Вадим Смоляк.

«Продавцам, которые в масках, доверяю». Как соблюдение простых правил позволяет увеличить выручку-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Как показала практика, самым сложным для соблюдения масочного режима оказался летний период. Жара и высокая влажность отнюдь не мотивировали минчан к ношению средств индивидуальной защиты. Несмотря на это, универмаги и рынки от гостей ждут особой взаимности – раз продавцы в масках, то и покупатели должны идти навстречу.

«Продавцам, которые в масках, доверяю». Как соблюдение простых правил позволяет увеличить выручку-4

На Комаровском рынке негласный договор действует. За прилавками люди в масках, да и у прилавков тоже отнюдь добропорядочные граждане. Порой даже чересчур.

«Продавцам, которые в масках, доверяю». Как соблюдение простых правил позволяет увеличить выручку-7

Сплю в маске, ем в маске, в лифте еду в маске – везде в маске.

Хотя здесь и не получится слукавить – мол, не видел и не знал – предупреждающие баннеры висят на каждом шагу. Продавцы давно заметили: покупатели охотнее идут к тем, кто торгует с маской на лице.

«Продавцам, которые в масках, доверяю». Как соблюдение простых правил позволяет увеличить выручку-10

Наталья Ермоленко, продавец:
Люди у нас, конечно, отзывчивые. Стараются всегда в масках. Мы обязательно должны быть в маске, без маски мы даже не имеем права стоять на рабочем месте.

Подробности в видеоматериале.

# Торговля в Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Наталья Ермоленко # Анжела Баранович # Фотофакт

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