В подъезде украли велосипед – хозяин заплатил штраф. Можно ли по закону оставлять вещи в подъезде?
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Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Расскажите, как бороться с людьми, которые на площадке позволяют себе курить или же оставляют велосипеды, кто-то – мешки с картошкой, условно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это довольно распространенная ситуация. Наверное, в каждом подъезде есть человек, который злоупотребляет вредной привычкой и на замечания, на человеческий разговор и просьбы он не реагирует. А это и загрязненный воздух, и бычки, и пепел в подъезде. Естественно, дискомфорт. Как бороться с такими людьми?
Светлана Соболь, председатель правления жилищно-строительного потребительского кооператива:
В моем случае мы стараемся договариваться. И в подъездах у нас почти не курит никто. Да, возле подъездов курят и начинают жаловаться жильцы первых этажей, что им в окна попадает дым. Но хотя бы в подъездах не курят. В нескольких домах есть, что еще есть такие любители и втихаря. И как их привлечь? Как мне объяснял еще пару лет назад участковый. Он говорил: хорошо, мы можем его привлечь, если у вас будет пару свидетелей, вы запишете на видео, как он курит. При этом у вас будут стоять свидетели, когда мы приедем и их опросим, – они подтвердят данный факт. Тогда можно будет привлечь. Фактически получается привлечь курильщика невозможно.
Татьяна Савчик:
Почему невозможно? А часто ли встречается такая ситуация, что люди, которые подтверждают факт неудобства, а потом раз – и они отказываются от освидетельствования. Не хотят портить отношения еще больше с соседями. Либо дело доходит уже до суда, и почему-то человек отказывается от показаний.
Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:
Значит, данное правонарушение не является правонарушением, по которому возбуждается процесс по требованию лица. Ввиду этого, независимо от его желания или нежелания, если факт был установлен, что человек нарушил действующее законодательство – он будет привлечен к ответственности.
Александра Каштанова:
Такое курение, да, может привести не просто к дискомфорту соседей, оно может вызвать пожар. Как быть в такой ситуации? Куда обращаться?
Татьяна Савчик:
Тем более, всегда может быть свидетель. У нас есть уборщица, которая регулярно бычки эти убирает.
Валерий Коняхин, музыкант:
Вот поэтому и желательно, чтобы не стояло ничего на лестничных площадках. Как эти деревянные сбитые ящики, коляски детские, которые могут вспыхнуть и загореться.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим про то, что оставляют в подъездах как раз таки. Предположим ситуацию: женщина живет одна с детьми. Живет в подъезде без лифта и достаточно тяжело ей носить, допустим, на четвертый этаж, тот же самый детский велосипед. И поэтому она его оставляет где-нибудь пониже.
Татьяна Савчик:
Что у нас вообще закон гласит для всех? Необязательно для матерей-одиночек. Что у нас касательно общей территории, которую нельзя захламлять?
Александр Костюкевич, юрист:
Если вернуться к вопросу курения, вы должны понимать. 19.9 КоАП РБ – штраф до четырех базовых величин. Это у нас административный проступок физического лица. Если в первый раз на него будет написано заявление, он ранее не привлекался к ответственности, признает свою вину и согласен на прекращение дела с вынесением предупреждения, то он не будет привлечен к ответственности.
Александра Каштанова:
А как доказать, что это именно он?
Александр Костюкевич:
Обычно не признаются. Они должны постоянно курить, изо дня в день, чтобы какой-то негатив вызвать. Если приехала какая-то компания, один день покурила, разъехалась – понятно, что мы никого не привлечем.
Валерий Коняхин:
Вот самое главное, что разные курильщики бывают. Тот, который адекватный курильщик, который живет в этом подъезде, который купил эту квартиру и живет. Он себе заведет баночку, станет в уголок, будет тихонько курить. А есть же такие, которые разбросают эти бычки, банки нет. И вот идет вопрос, что уже эта мама, которая оставляет свой велосипед и коляску, уже рискует, чтобы ее коляска не загорелась ночью. То есть еще идет адекватные курильщики или неадекватные.
Александр Костюкевич:
Но все равно это будет нарушение. Мы должны понимать, что нельзя курить в лифте, во вспомогательных помещениях – грубо говоря, в подъезде. Например, на балконе, на лоджии курить можно. Неоднократно Минздрав предлагал запретить тоже курить на балконе и лоджии. Эти предложения не нашли своего подтверждения. Раньше в положении, постановлении о порядке пользования жилыми помещениями был пункт 16.2, что курение во вспомогательных помещениях запрещено. Сегодня в этом положении этого пункта нет. Потому что были внесены изменения в 28 декрет, который регулирует оборот табачного сырья, табачных изделий, в том числе и употребление. И там есть пункт, в 35 положении, который четко определяет места, где запрещено курение.
Алеся Лакина:
А с вещами что?
Александр Костюкевич:
Статья 19.9 – штраф до четырех базовых величин в первый раз будет, если лицо признало вино, предупреждение. Потом он должен понимать, что в последующем будет штраф от 0.1 базовой величины до 4 базовых. Но что касается мусора, тогда уже у нас опять нарушение правил пользования жилыми помещениями. Где написано, пункт 7.5, запрещено сорить во вспомогательных помещениях. Если у нас какие-то окурки, пепел – есть состав. И это уже будет квалифицироваться по части четвертой статьи 22.12 – административный штраф аж до 20 базовых величин. Конечно, уже если мы рассматриваем захламление (картошка, велосипеды, самокаты), тут, конечно, даже у нас в подъезде есть велосипеды. Обычно никому не мешают.
Алеся Лакина:
Если все-таки мешают соседям, которые живут снизу и для которых дети очень громко ходят. Им резко начинают мешать велосипеды и все остальное. Они скидывают их на лестничные площадки, прямо на лестницу, чтобы они мешали всем.
Александр Костюкевич:
Это ущерб. Конечно, можно обратиться, если велосипед, и сослаться на нарушение правил пользования. Это будет четвертая часть – до 20 базовых величин. Это не административный проступок. Это значительное административное правонарушение.
Валерий Коняхин:
У нас была история – в подъезде украли велосипед. Хозяин написал заявление в милицию. Этот хозяин получил штраф за то, что в подъезде стоял его велосипед.
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