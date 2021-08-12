В подъезде украли велосипед – хозяин заплатил штраф. Можно ли по закону оставлять вещи в подъезде?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Расскажите, как бороться с людьми, которые на площадке позволяют себе курить или же оставляют велосипеды, кто-то – мешки с картошкой, условно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это довольно распространенная ситуация. Наверное, в каждом подъезде есть человек, который злоупотребляет вредной привычкой и на замечания, на человеческий разговор и просьбы он не реагирует. А это и загрязненный воздух, и бычки, и пепел в подъезде. Естественно, дискомфорт. Как бороться с такими людьми?

Светлана Соболь, председатель правления жилищно-строительного потребительского кооператива:

В моем случае мы стараемся договариваться. И в подъездах у нас почти не курит никто. Да, возле подъездов курят и начинают жаловаться жильцы первых этажей, что им в окна попадает дым. Но хотя бы в подъездах не курят. В нескольких домах есть, что еще есть такие любители и втихаря. И как их привлечь? Как мне объяснял еще пару лет назад участковый. Он говорил: хорошо, мы можем его привлечь, если у вас будет пару свидетелей, вы запишете на видео, как он курит. При этом у вас будут стоять свидетели, когда мы приедем и их опросим, – они подтвердят данный факт. Тогда можно будет привлечь. Фактически получается привлечь курильщика невозможно. Татьяна Савчик:

Почему невозможно? А часто ли встречается такая ситуация, что люди, которые подтверждают факт неудобства, а потом раз – и они отказываются от освидетельствования. Не хотят портить отношения еще больше с соседями. Либо дело доходит уже до суда, и почему-то человек отказывается от показаний. Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:

Значит, данное правонарушение не является правонарушением, по которому возбуждается процесс по требованию лица. Ввиду этого, независимо от его желания или нежелания, если факт был установлен, что человек нарушил действующее законодательство – он будет привлечен к ответственности.

Александра Каштанова:

Такое курение, да, может привести не просто к дискомфорту соседей, оно может вызвать пожар. Как быть в такой ситуации? Куда обращаться? Татьяна Савчик:

Тем более, всегда может быть свидетель. У нас есть уборщица, которая регулярно бычки эти убирает. Валерий Коняхин, музыкант:

Вот поэтому и желательно, чтобы не стояло ничего на лестничных площадках. Как эти деревянные сбитые ящики, коляски детские, которые могут вспыхнуть и загореться. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим про то, что оставляют в подъездах как раз таки. Предположим ситуацию: женщина живет одна с детьми. Живет в подъезде без лифта и достаточно тяжело ей носить, допустим, на четвертый этаж, тот же самый детский велосипед. И поэтому она его оставляет где-нибудь пониже. Татьяна Савчик:

Что у нас вообще закон гласит для всех? Необязательно для матерей-одиночек. Что у нас касательно общей территории, которую нельзя захламлять?

Александр Костюкевич, юрист:

Если вернуться к вопросу курения, вы должны понимать. 19.9 КоАП РБ – штраф до четырех базовых величин. Это у нас административный проступок физического лица. Если в первый раз на него будет написано заявление, он ранее не привлекался к ответственности, признает свою вину и согласен на прекращение дела с вынесением предупреждения, то он не будет привлечен к ответственности. Александра Каштанова:

А как доказать, что это именно он? Александр Костюкевич:

Обычно не признаются. Они должны постоянно курить, изо дня в день, чтобы какой-то негатив вызвать. Если приехала какая-то компания, один день покурила, разъехалась – понятно, что мы никого не привлечем. Валерий Коняхин:

Вот самое главное, что разные курильщики бывают. Тот, который адекватный курильщик, который живет в этом подъезде, который купил эту квартиру и живет. Он себе заведет баночку, станет в уголок, будет тихонько курить. А есть же такие, которые разбросают эти бычки, банки нет. И вот идет вопрос, что уже эта мама, которая оставляет свой велосипед и коляску, уже рискует, чтобы ее коляска не загорелась ночью. То есть еще идет адекватные курильщики или неадекватные.