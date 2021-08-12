Лукашенко на «БелВитунифарм»: чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же уже её размножить

Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокотехнологичное производство сегодня специализируется на ветеринарных препаратах. Но возможностей гораздо больше – это одна из потенциальных площадок для производства отечественной вакцины. Для этих целей здесь планируется построить новый корпус.

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Пока, чтобы не терять время, для разработчиков выделены отдельные помещения. Наши специалисты уже разработали прототип вакцины, так называемую платформу. Ее особенность в том, что на этой основе можно быстро менять штаммовый состав препарата, а значит, своевременно подстраиваться под доминирующий вариант вируса. Производство будет мобильным.