Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером

Новости Беларуси. 11 каналов незаконной миграции пресечено на белорусской границе в этом году, задержано 15 организаторов и пособников. Это в пять раз больше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит сегодня на белорусско-литовской границе, Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, специально организовав для них пресс-тур – Sky News, CNN, The New York Times, РБК. «Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе

Журналисты смогли не только задать вопросы белорусам о ситуации, которая складывается на границе с Евросоюзом, но и лично пообщаться с гражданином Ирака. Его привезли в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона принудила его нарушить границу Беларуси. Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности