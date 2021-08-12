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Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером

12 августа 2021 13:44
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Новости Беларуси. 11 каналов незаконной миграции пресечено на белорусской границе в этом году, задержано 15 организаторов и пособников. Это в пять раз больше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером-1

Что происходит сегодня на белорусско-литовской границе, Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, специально организовав для них пресс-тур – Sky News, CNN, The New York Times, РБК.

«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе

Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером-4

Журналисты смогли не только задать вопросы белорусам о ситуации, которая складывается на границе с Евросоюзом, но и лично пообщаться с гражданином Ирака. Его привезли в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона принудила его нарушить границу Беларуси.

Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности

Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером-7

Хуссейн, гражданин Ирака:
Литовцы забрали меня с территории Литвы и доставили к границе. Четыре раза я пытался попасть в Литву, и каждый раз с применением физической силы меня принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером. Литовские пограничники забрали паспорт и порвали его. При этом я неоднократно призывал уважать права человека и заявлял литовским правоохранителям о желании получить статус беженца.

# Беженцы # общество # Хуссейн # Фотофакт

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