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Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности

12 августа 2021 13:44
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, что происходит сегодня на белорусско-литовской границе, специально организовав пресс-тур для Sky News, CNN, The New York Times, РБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности-1

«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе

Организация этого мероприятия для зарубежных СМИ позволила изложить позицию Беларуси. Какой будет риторика материалов иностранных корреспондентов, покажет время. В Госпогранкомитете рассчитывают на объективную подачу информации.

Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности-4

Мы со своей стороны стараемся и предоставляем всю актуальную и необходимую информацию в средства массовой информации для того, чтобы формировать объективную картину происходящего. И очень надеемся на то, что вы сможете донести реальную картину до широкой общественности, в том числе на мировом уровне.

Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером

Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности-7

Татьяна Савчик, СТВ:
Напомним, литовская сторона осуществляет незаконную доставку к границе и силовое выдворение на белорусскую территорию беженцев. Причем осуществляется это бесчеловечными методами даже в отношении беременных женщин. Только куда делись договоренности? В соответствии с ними задержанное лицо, которое попросило убежище, не передается другой стороне.

# Государственная граница Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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