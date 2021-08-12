Производство белорусской вакцины от коронавируса. Александр Лукашенко посещает «БелВитунифарм»

Новости Беларуси. Перспективы производства белорусской вакцины против COVID-19 и вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией 12 августа обсуждают в Витебском районе. Александр Лукашенко прибыл на предприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокотехнологичное производство сегодня специализируется на ветеринарных препаратах. Но возможностей гораздо больше – это одна из потенциальных площадок для производства отечественной вакцины.

Сергей Большаков, директор предприятия «БелВитунифарм»:

Мы говорим о том, что создано совместное предприятие с «Белмедпрепаратами». Это новое предприятие совершенно, в которое будет вливаться опыт «Белмедпрепаратов», которые работают в человеческой медицине, и наш в биологической промышленности. Новое предприятие, которое будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно мы имеем определенное сходство – и вакцина для человека, и вакцина для животных по производственным вопросам на 90 % совпадает.

Белорусскими специалистами уже разработан прототип вакцины, так называемая платформа. Ее особенность в том, что на этой основе можно быстро менять штаммовый состав препарата, а значит, своевременно подстраиваться под доминирующий вариант.