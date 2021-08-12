«Главное, чтобы, пока вернусь в Минск, прошло». Что за препарат Александр Лукашенко протестировал на себе?

Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В агрогородок Должа Витебской области Александр Лукашенко прилетел для решения конкретных вызовов пандемии. Перейти на новый этап должен процесс создания собственной вакцины от ковид. Здесь, на Витебщине, для белорусского препарата может открыться стратегическая локация «БелВитунифарм». Предприятие – флагман ветеринарной медицины. Сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины – всего более 150 наименований ветпрепаратов, закрывающие 50 % потребности страны.

Сергей Большаков, директор ОАО «БелВитунифарм»:

Сегодня «БелВитунифарм» производит вакцину, их продает. У него есть сеть ветаптек, чтобы дойти до каждого ветеринара, объяснить ему, как это применять. Вышли на мировой уровень. Совместные предприятия создали в Казахстане, Узбекистане, Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это то, что россияне у нас сейчас создали по ковидовской вакцине, так и вы там? – Да, мы, наоборот, идем только по животным. Потому что локализация по другим рынкам позволяет зарабатывать больше.

– Я понял.

– И представительство в Ганновере тоже позволяет работать с поставщиками определенного сырья. Я хотел бы похвастаться вот этим препаратом. Это… Вот раньше были зеленка, йод. А это сейчас попрыскал – оно даже на человеке, нельзя, конечно, при Министерстве здравоохранения, но оно помогает.

– Брызгаешь на себя?

– Я брызгаю.