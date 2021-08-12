Решил сделать красоту. Этот белорус начал сам ремонтировать подъезд, и вот что из этого вышло

Валерий Коняхин, музыкант: Живу я в 9-этажном доме кооперативном. Естественно, знаю многих своих соседей, которые достаточно хорошо живут, с евроремонтами. Но все, когда переступают порог своей квартиры, забывают, что подъезд и входная группа – это тоже их собственность. Это тоже они идут через входную группу своей квартиры в свои дома. Но никто не хочет сделать, чтобы это было так же красиво, как у вас в квартирах, к примеру. Собирали собрание, хотели сделать ремонт. Естественно, выставлялись большие суммы.

Валерий Коняхин:

Да. Это через ЖЭС, так как я на это не имею права, хоть и старший подъезда. Но всем дорого. Это действительность дорого, но до капремонта еще очень далеко. Дом не такой старый. И вот, с 2011 года я взял эту инициативу в свои руки, думаю, сделаю я входную группу. А вы там на своих этажах уже как хотите. Потому что ремонта не было нигде. И начал я с окраски стен. Покрасил я стены, сделал перила разноцветные, все сделал красиво. Захожу – вроде бы красиво, но не то, что бы хотелось видеть. Потом стали добавляться картины, цветы. И, конечно, появились тут же вредители, кому это не нравится. А что ты тут картин понавешал, ты не у себя дома. Я говорю: они вам мешают? А там красивые пейзажи, природа. Начали разбивать стекла в картинах. И с этим я тоже справился. Стал ставить скрытые камеры, узнавать, кто это делает. И выясняли вопрос. Слава богу, сегодня все висит, все красиво.

И потом, когда уже у меня подъезд стал блистать, телеканал СТВ выезжал меня снимать – и клумбу, и подъезд. Я решил сделать и возле подъезда красоту. Сам козырек раскрасил, цветы повесил, сделал клумбу из многолетних цветов. Конечно, уже когда в твоем подъезде есть дачники, к которым ты обращаешься: привезите цветы, потому что многолетники разрастаются. Конечно, привозят. И подъезд сейчас очень красивый. Клумба не просто цветочная – она с декоративным забором, она с декоративными элементами разными. Там хрюши стоят у меня, вырезанные из пластиковых бутылок – красота. Так приятно, что когда идут посторонние, уже как бы идут те, которые живут в этом подъезде, они идут и уже не заметят, что какой-то новый цветок висит. А люди, которые приезжают в гости с других районов или просто прохожие. Дети даже останавливаются и рассматривают. Мама, сфотографируй меня. То есть так приятно, что результат есть, и он нравится обществу.

Читайте также:

Можно ли громко слушать музыку днем? Ответил юрист

«Страдает весь подъезд». Что делать с соседом, который всем вредит?

В подъезде украли велосипед – хозяин заплатил штраф. Можно ли по закону оставлять вещи в подъезде?