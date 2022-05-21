Владельцам четвероногих питомцев. Что изменится в правилах содержания домашних животных с 1 мая?

Новости Беларуси. Программа « Решение есть! » – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Почему люди издеваются над животными? Мнение психолога читайте здесь .

Одни водят питомцев по парикмахерским и покупают им модную одежду, другие топят, выбрасывают на улицу или закапывают живьем. Случаи жестокого обращения с животными, к сожалению, становятся обыденностью. Если вы решили завести домашнего питомца, то в вашей голове должны встретиться три слова: хочу, могу и надо ли.

Анна Синкевич, зооактивист: Хочется обратиться ко всем владельцам домашних животных. Попросить их относиться к содержанию своих питомцев ответственно. А именно, если у вас животное находится особенно на самовыгуле, это стерилизация, чипирование, а если чипирование не по карману, то повесьте ошейник с капсулой (адресником) либо какой-то опознавательной биркой, что это ваше животное. Если вдруг его кто-то нашел либо животное попадет по каким-то причинам в отлов, чтобы вас сразу же могли найти.

К слову, с 1 мая чипирование еще и выгодно для самих владельцев. Любое животное в стране теперь можно застраховать. Плюсы очевидны, если питомец заболеет или, не дай бог, умрет – страховой полис позволит в полной мере возместить затраты.

Андрей Капуста, начальник управления страхования имущественных интересов граждан БРУСП «Белгосстрах»:

Если ранее действовали продукты и была возможность страхования только породистых животных, имеющих родословную, то с 1 мая можем любых животных – которые имеют идентификационные признаки, то есть микрочип и ветеринарный паспорт – страховать их на случай утраты, гибели в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, болезней. Кроме того, страховой продукт позволяет возмещать расходы на ветеринарное обслуживание животных.

Какую меру наказания получит минчанин, убивший йорка, решит суд. Если до него, конечно, дойдет. Подробности истории читайте здесь.

Далеко не всегда подобные дела попадают под меч Фемиды. Большинство из них прекращаются на этапе доследственной проверки. Но каждому живодеру нужно помнить еще и о другом суде, который ждет его уже не на земле.

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