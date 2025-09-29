В Минске открылся центр аддитивных технологий

Минск стал первым городом, где появился зарубежный центр 3D-печати, который открыл «Росатом». За аддитивными технологиями – будущее, уверены участники проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все оборудование импортозамещенное, нет ни одного зарубежного компонента. Оно позволяет вести три вида печати изделий: пластиком, металлом и песком.

В планах запустить и сборку собственных 3D-принтеров, которые найдут применение в машиностроении, энергетическом секторе, здравоохранении. Первые заказы центр получил еще до открытия. Заинтересованность в новых технологиях проявили как крупные промышленные предприятия, так и частные компании.

Илья Кавелашвили, генеральный директор ООО «Росат»:

Я могу одно сказать, что такого красивого центра у нас еще не было. Республика Беларусь создала, я считаю, образцово-показательный – и с точки зрения набора оборудования, и с точки зрения оформления самого производственного участка. Здесь приятно находиться, приятно работать, воодушевляет. Я думаю, что это станет нашей выставочной площадкой для наших контрагентов, чтобы показывать, что такое идеальный центр аддитивных технологий.

Одна из задач центра – подготовка кадров. Сюда будут приглашать на экскурсии школьников, а студентам предложат стажировки для получения практических знаний. Белорусский центр стал восьмым с системе «Росатома». И первым зарубежным.