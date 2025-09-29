К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник сегодня, 29 сентября, отмечают медики, благодаря которым пациенты вновь обретают возможность слышать. Белорусские оториноларингологи ежегодно помогают более чем 80 тысячам человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В профильном РНПЦ в год выполняется около 6 тысяч операций, половина из которых высокотехнологичные. Среди основных направлений центра и научная деятельность. Это помогает специалистам разрабатывать новейшие методы лечения и оказать помощь даже в самых тяжелых случаях.

Анастасия Королева едва сдерживает слезы – ее маленький Илья реагирует на мамин голос. То, что для многих родителей привычно, для этой семьи стало настоящим чудом. Малышу всего 10 месяцев, и большую часть своей жизни он провел в тишине. Наполнить мир звуками мальчику помогли белорусские медики. Ему провели кохлеарную имплантацию – установили специальное устройство, которое преобразует звуки в сигналы, понятные нервной системе.

Анастасия Королева:

Реакции хорошие уже есть, уже слышит. Некоторых по началу звуков боялся, пугался. Сейчас уже все хорошо. Мы уже реагируем. На громкие звуки вообще хорошая у нас реакция. Все хорошие специалисты. Большое спасибо. Очень рада, что вообще есть такие специалисты.

История Ильи – одна из многих счастливых в летописи РНПЦ оториноларингологии. Именно здесь была выполнена юбилейная кохлеарная имплантация. Ежегодно в стенах центра проводят более 5 тысяч сложнейших хирургических вмешательств, возвращая пациентам не просто слух, но и полноценную жизнь. Благодаря врачам мир зазвучал и для Кристины Чепцовой.

Кристина Чепцова, учитель специальной школы № 14 Минска:

Я потеряла слух внезапно. Мама не знала, что делать. Она паниковала. Привела меня сюда, провели обследование, прооперировали. Преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что был всегда к этому интерес. Хотелось самой помогать таким детям, как я.

Сегодня в стране доступны все виды высокотехнологичных операций, существующих в мире. Врачи помогают даже в самых сложных случаях, восстанавливая слух детям, родившимся без ушной раковины. Каждый год лечение в стационаре получают около 4 тысяч человек. Подробнее в видео.