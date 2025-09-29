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К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник

29 сентября 2025 17:10
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Профессиональный праздник сегодня, 29 сентября, отмечают медики, благодаря которым пациенты вновь обретают возможность слышать. Белорусские оториноларингологи ежегодно помогают более чем 80 тысячам человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном РНПЦ в год выполняется около 6 тысяч операций, половина из которых высокотехнологичные. Среди основных направлений центра и научная деятельность. Это помогает специалистам разрабатывать новейшие методы лечения и оказать помощь даже в самых тяжелых случаях.

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-2

Анастасия Королева едва сдерживает слезы – ее маленький Илья реагирует на мамин голос. То, что для многих родителей привычно, для этой семьи стало настоящим чудом. Малышу всего 10 месяцев, и большую часть своей жизни он провел в тишине. 

Наполнить мир звуками мальчику помогли белорусские медики. Ему провели кохлеарную имплантацию – установили специальное устройство, которое преобразует звуки в сигналы, понятные нервной системе. 

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-4

Анастасия Королева:
Реакции хорошие уже есть, уже слышит. Некоторых по началу звуков боялся, пугался. Сейчас уже все хорошо. Мы уже реагируем. На громкие звуки вообще хорошая у нас реакция. Все хорошие специалисты. Большое спасибо. Очень рада, что вообще есть такие специалисты.

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-6

История Ильи – одна из многих счастливых в летописи РНПЦ оториноларингологии. Именно здесь была выполнена юбилейная кохлеарная имплантация. Ежегодно в стенах центра проводят более 5 тысяч сложнейших хирургических вмешательств, возвращая пациентам не просто слух, но и полноценную жизнь. Благодаря врачам мир зазвучал и для Кристины Чепцовой. 

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-8

Кристина Чепцова, учитель специальной школы № 14 Минска:
Я потеряла слух внезапно. Мама не знала, что делать. Она паниковала. Привела меня сюда, провели обследование, прооперировали. Преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что был всегда к этому интерес. Хотелось самой помогать таким детям, как я. 

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-10

Сегодня в стране доступны все виды высокотехнологичных операций, существующих в мире. Врачи помогают даже в самых сложных случаях, восстанавливая слух детям, родившимся без ушной раковины. Каждый год лечение в стационаре получают около 4 тысяч человек.

Подробнее в видео.

К этим врачам едут даже из Америки. Белорусские оториноларингологи отмечают профессиональный праздник-12

Качество белоруской медицины известно далеко за пределами страны. За лечением к нашим оториноларингологам едут из Израиля, Америки, Грузии и стран СНГ. Составляющие успеха просты: мастерство хирургов, крепкая научная база и высокотехнологичное оборудование. 

# Врачи Беларуси # Медицина

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