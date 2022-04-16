«Виной всему войны». Как исчез Старый замок в Гродно?

Стефан Баторий последние два месяца своей жизни находится в Гродно. В декабре 1586 года он отправляется на охоту, а по возвращении в замок чувствует себя плохо. С этого момента начинается его болезнь, приведшая в смерти. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Евгений Махнач, заведующий отделом истории края учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Придворные лекари пытались его спасти, но, учитывая уровень медицины того времени, можно сказать, что Стефан Баторий был обречен. Анатомию человека в то время знали достаточно поверхностно, достаточно мало, при лечении короля, например, придворные лекари использовали бобровую струю, настойку из ландыша, которая является ядовитой.

И 12 декабря 1586 года Стефан Баторий умирает в своих покоях. По завещанию короля хоронят в Гродно. Евгений Махнач:

Позже уже, когда переизбрали нового короля, то его жена Анна Ягеллонка, которая его, кстати, пережила, она занималась перезахоронением короля. И сегодня останки Стефана Батория находятся в Кракове в замке Вавель в соборе, где находится гробница-усыпальница всех правителей Польши и Речи Посполитой. А куда же исчезает этот прекрасный памятник на берегу Немана?

Евгений Махнач:

Виной всему, конечно, же войны. Очень сильно замок пострадал от московских войск, которые в 1655 году во время войны взяли Гродно. После этого дворец восстанавливается Кшиштефом Пацем, это был канцлер Великого княжества литовского. И хотя замок утратил былую красоту, он обладал статусом княжеской резиденции, в Гродно даже проходили сеймы в этом замке.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

После короткой передышки мира второй половины XVII века, уже в начале XVIII века Старый замок и вообще весь наш город Гродно ждали новые испытания, началась так называемая северная война, между Россией и Швецией. И первые несколько лет войны, собственно, главной ареной военных действий была территория Речи Посполитой.

Евгений Махнач:

Войска шведские, войска Карла XII в 1706 году берут Гродно в осаду, и в этой осаде дворец очень сильно пострадал, практически весь второй этаж был разрушен. Первый этаж чудом сохранился, по большей части. После этого замок восстанавливали, но уже статуса королевской резиденции, местом, где могли проводиться сеймы, он уже не мог быть, и впоследствии он выполнял уже вспомогательные функции, хозяйственные какие-то нужды на его возлагались, после этого уже в XVIII веке строится Новый замок.

Андрей Вашкевич:

В 20-х годах XVIII века рождается проект о том, чтобы превратить гродненские замки, территорию, где появился потом Новый замок, в место для проведения сеймов Речи Посполитой. Такое представительное, хорошее, построить дворец. И проект был реализован только в конце 30-х, начале 40-х годов XVIII века, Дрезденский архитектор Кауфельдрих Пеппельман – очень известный, уважаемый архитектор, приближенный к двору Саксонского Курфюрста Августа III, который собственно в тот момент и был королем Речи Посполитой, запроектировал Новый гродненский замок, дворец для проведения сеймов, но Старый замок, можно сказать, что был включен в комплекс, дворцовый комплекс.

И если Новый замок строят в первую очередь как представительское помещение, где проходят сеймы, где расположена королевская часовня и приемная короля, то Старому замку отводится роль второстепенной постройки, где размещаются различные вспомогательные службы: конюшни, кузницы, квартиры для офицеров королевского войска и тех, кто прислуживает при дворе короля и королевы. Андрей Вашкевич:

В таком виде, в таком роде Старый замок просуществовал до конца XVIII века. В конце XVIII века в замке также располагались квартиры разных ответственных чиновников государственных, и был такой период, где находилась скарбовая комиссия и, можно сказать, Министерство финансов, и казна Великого княжества Литовского. Приходит 1795 год, последний, третий раздел Речи Посполитой, и замок передают русскому военному ведомству, которому он будет принадлежать более 120 лет. Новый замок фактически с начала XIX века и до 1944 года становится военным госпиталем.

Андрей Вашкевич:

А Старый замок предполагал наличие различных военных институций, это были пекарни военные, это были помещения для высокопоставленных офицеров, это было одно время тюрьма для участников восстания 1863-го, 64-го годов. Одно время это была холерная больница, эпидемии холеры происходили, это было опасное дело, на краткое время замок приспосабливали под холерную больницу. В конце XIX века в замке окончательно располагается военное собрание Гродненского гарнизона, и замок проходит последнюю большую реконструкцию.