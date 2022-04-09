«Бронированная дверь». Как Стефан Баторий перестраивал замок в Гродно

После создания Речи Посполитой и прерывания династии Ягеллонов принимается решение, что короли теперь будут выборными. Первым приглашенным королем становится француз Генрих Валуа. Но правит он всего лишь пару месяцев, и когда во Франции освобождается трон, у него появляется перспектива стать французским монархом, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Евгений Махнач, заведующий отделом истории края учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Трудно сказать, что его больше всего здесь не устраивало, может быть климат, может быть обычаи, может быть то, что его хотели женить на последней представительнице рода Ягеллонов, Анне Ягеллонке, это была уже женщина в возрасте, ни о каких детях речи идти не могло, но таким образом соблюдалась некая преемственность.

Следующим правителем становится Стефан Баторий. Кроме него на трон претендуют несколько кандидатов: представители шляхты предлагают Габсбургов и даже Ивана Грозного. Евгений Махнач:

Но Стефан Баторий, можно современным языком сказать, был такой темной лошадкой. О нем мало кто чего знал. Стефан Баторий родился в Трансильвании, закончил Падуанский университет. В 1571-м году в результате короткой гражданской войны становится трансильванским князем. Он владеет несколькими языками, кроме родного венгерского общается на немецком, итальянском языке и на латыни – универсальном языке того времени.

Евгений Махнач:

Он был талантливый дипломат и талантливый полководец, он был католиком, это было тоже в то время важно. Поэтому его решили избрать на трон. Чтобы не вышло, как с Генрихом Валуа, его сначала поженили с Анной Ягеллонкой, после чего водрузили ему корону на голову. И когда, после коронации, однажды король побывал в нашем городе, город ему понравился, и он решает сделать его своей резиденцией.

Устаревший на тот момент замок Витовта Стефан Баторий решает перестроить, так как мода на суровые средневековые готические замки уходит, и их функции как оборонительных объектов тоже теряют свою актуальность. Поэтому король приглашает архитекторов и дает им задание перестроить замок.

Евгений Махнач:

Было много версий, кто же этот замок мог строить. Самая популярная версия то, что был архитектор такой Санти Гуччи, который в это время работал в Речи Посполитой, но последние исследования показали, что это был не он. Скорее всего, это были какие-то немецкие архитекторы, потому что последние исследования архитектурные говорят о том, что замок в Гродно строился под влиянием северной архитектуры: немецкой и голландской, скорее всего, откуда-то оттуда приглашали мастеров. Но известно имя каменщика, который поставлял в замок кирпичи, известь для создания раствора – Антоний де Грип его звали. А так имена зодчих пока что овеяны туманом, возможно, когда-то мы еще сможем найти серьезные документальные подтверждения, под чьим руководством замок строился, кто его проектировал.

Старый дворец великого князя Витовта не устраивает короля и его многочисленную свиту, и в 80-х годах XVI века его перестраивают. Старый Замок превращается в пышную королевскую резиденцию.

Евгений Махнач:

Интересно, что еще даже в начале XX века никто точно не мог знать, как замок выглядел, потому что не было ни одного графического подтверждения, графического источника, что из себя представлял королевский замок, пока не появилась гравюра Томаша Маковского. По ней стало понятно, что это был ренессансный дворец с красивой въездной башней, с несколькими постройками со стороны Немана. И вот по мотивам этой гравюры начала XVII века (замка уже перестроенного для Стефана Батория) замок сейчас и восстанавливают.

Юрий Китурко, директор учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Это время, когда Баторий построил себе замок, – это время архитектурного рассвета гродненского Старого замка. Все что было до него, оно просто сохранилось только на уровне фрагментов стен, фундаментов и так далее.