«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, уделяют проблеме буллинга?

Надежда Лукашевич, депутат Мингорсовета:

Я считаю, что в минских школах этому уделяется большое внимание, и я как мама могу это ответственно подтвердить, потому что действительно работают психологи, классные руководители уделяют большое внимание поведению детей. Но, к сожалению, если такие случаи появляются, если ребенок считает, что его обижают, то нужно обязательно не замалчивать, обязательно разговаривать в семье и, конечно, в школе. Кристина Сущеня, СТВ:

Мы в большей степени обычно говорим о жертве. Есть ли обратная сторона медали? Кто как раз таки и травит другого человека, может, с ним тоже надо как-то работать? Ведь человек определенно с какими-то комплексами.