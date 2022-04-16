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«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора

16 апреля 2022 11:44
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Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.  

«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора-1

Илона Волынец, СТВ:  
Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, уделяют проблеме буллинга?   

«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора-4

Надежда Лукашевич, депутат Мингорсовета:  
Я считаю, что в минских школах этому уделяется большое внимание, и я как мама могу это ответственно подтвердить, потому что действительно работают психологи, классные руководители уделяют большое внимание поведению детей. Но, к сожалению, если такие случаи появляются, если ребенок считает, что его обижают, то нужно обязательно не замалчивать, обязательно разговаривать в семье и, конечно, в школе.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мы в большей степени обычно говорим о жертве. Есть ли обратная сторона медали? Кто как раз таки и травит другого человека, может, с ним тоже надо как-то работать? Ведь человек определенно с какими-то комплексами.  

«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора-7

Ольга Воронько, психолог первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:  
У обидчика есть какие-то, возможно, и проблемы в семье, почему он вымещает свою агрессию на детей в школе, возможно, у него есть трудности в установлении контактов, и он просто не знает, как подружиться. Любому ребенку, любому родителю, если есть буллинг, если он выявлен, нужна помощь. И он может обратиться и к нам тоже, в Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Мы работаем и с детьми, и с родителями. Помощь нужна всем.  

Илона Волынец:  
Если ребенка в детстве травили, есть ли риск, что потом это отразиться во взрослой жизни, и он потом и своих детей будет точно так же воспитывать?  

«Помощь нужна всем». Психолог о причине становления на путь агрессора-10

Дмитрий Мелешко, руководитель группы организации работы инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома:  
Естественно, потому что все проблемы, все вопросы идут из семьи. И ребенок, подрастая, впитывает как губка все эти обращения между родителями, обращения к нему, поэтому, безусловно, да.  

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# Психология # общество # Илона Волынец # Надежда Лукашевич # Ольга Воронько # Дмитрий Мелешко # Фотофакт

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