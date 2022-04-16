«Ее буллят каждый день». Что делать, если над вашим ребёнком смеются в школе?

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Нам на почту телезрители прислали одну историю. Девочка в классе учится хорошо, самый обычный ребенок. Ее буллят каждый день, она возвращается домой в слезах практически каждый день, ведь одноклассники часто говорят нехорошие слова в сторону ребенка и портят вещи: прячут их по всей школе, выкидывают в окно или измазывают мелом самого человека или его вещи, доводят до слез. Тем самым у ребенка появляется травма, но их ничего не останавливает. Даже если завуч скажет или кто-то другой будет просить остановиться, то этого не произойдет, для них эти слова пустые, не имеют никакого смысла. Все равно продолжат издеваться, потому что для них это норма. Илона Волынец, СТВ:

Как поступить в этом случае?