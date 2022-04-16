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«Ее буллят каждый день». Что делать, если над вашим ребёнком смеются в школе?

16 апреля 2022 11:50
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Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.  

«Ее буллят каждый день». Что делать, если над вашим ребёнком смеются в школе?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Нам на почту телезрители прислали одну историю.  

Девочка в классе учится хорошо, самый обычный ребенок. Ее буллят каждый день, она возвращается домой в слезах практически каждый день, ведь одноклассники часто говорят нехорошие слова в сторону ребенка и портят вещи: прячут их по всей школе, выкидывают в окно или измазывают мелом самого человека или его вещи, доводят до слез. Тем самым у ребенка появляется травма, но их ничего не останавливает. Даже если завуч скажет или кто-то другой будет просить остановиться, то этого не произойдет, для них эти слова пустые, не имеют никакого смысла. Все равно продолжат издеваться, потому что для них это норма.

Илона Волынец, СТВ:  
Как поступить в этом случае?  

«Ее буллят каждый день». Что делать, если над вашим ребёнком смеются в школе?-4

Надежда Лукашевич, депутат Мингорсовета:  
В данном случае я бы сменила коллектив, я бы не стала разбираться, а все-таки перевела бы ребенка в другую школу. Мне кажется, это было бы решением. Вижу, что коллектив нездоровый, поэтому, наверное, я бы так решила этот вопрос.  

Кристина Сущеня:  
Ольга Дмитриевна, согласитесь?  

«Ее буллят каждый день». Что делать, если над вашим ребёнком смеются в школе?-7

Ольга Воронько, психолог первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:  
Да, здесь было указано, что они все равно будут. Понимание того, что коллектив вот такой, поэтому для самой пострадавшей будет безопаснее изменить этот коллектив.  

Кристина Сущеня:  
Зачастую дети не приходят и не говорят: «Мам, пап, у меня такая проблема». Что же все-таки должно насторожить родителей?  

Ольга Воронько:  
Резкое изменение поведения, оно может быть разным. Ему некомфортно в школе: у меня дома все хорошо, комфортно и спокойно, а он приходит со школы, и что-то вот не то.  

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# Дети и родители # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Надежда Лукашевич # Ольга Воронько # Фотофакт

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