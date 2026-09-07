Новости по тегу #Замки Беларуси

Эксперты обсудят, как интегрировать памятники оборонного зодчества в современную жизнь городов, сохранив при этом их аутентичность. В центре внимания – новые археологические открытия и уникальные антропологические находки.
Словно застывший стражник, замок прославил Владимир Короткевич. Гольшаны стали пристанищем для поклонников мистики и фантастики.
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