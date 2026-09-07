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Новости по тегу #Замки Беларуси

Научная конференция к 500-летию Мирского замка пройдет 10-11 сентября
07 сентября 2026 17:42

Научная конференция к 500-летию Мирского замка пройдет 10-11 сентября

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?
07 апреля 2026 18:17

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?

Известная легенда Мирского замка – камень в форме бараньей головы. Может ли эта история быть правдивой?
16 июня 2023 18:58

Известная легенда Мирского замка – камень в форме бараньей головы. Может ли эта история быть правдивой?

Мог ли быть подземный проход от Мира к Несвижу 500 лет назад? Историки высказали «за» и «против»
16 июня 2023 18:55

Мог ли быть подземный проход от Мира к Несвижу 500 лет назад? Историки высказали «за» и «против»

Пандусы и таблички со шрифтом Брайля. Все ли экспозиции Мирского замка доступны для людей с особенностями?
18 мая 2022 13:28

Пандусы и таблички со шрифтом Брайля. Все ли экспозиции Мирского замка доступны для людей с особенностями?

Ответы в интернете вы не найдёте. Вот чем интересны квесты в Мирском замке
18 мая 2022 12:04

Ответы в интернете вы не найдёте. Вот чем интересны квесты в Мирском замке

«Порядка 80 миллионов рублей». Сколько стоит восстановление Старого замка в Гродно и что уже сделано?
16 апреля 2022 13:27

«Порядка 80 миллионов рублей». Сколько стоит восстановление Старого замка в Гродно и что уже сделано?

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно
16 апреля 2022 12:59

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно

«Виной всему войны». Как исчез Старый замок в Гродно?
16 апреля 2022 12:38

«Виной всему войны». Как исчез Старый замок в Гродно?

Раскопки на Замковой горе в Гродно. Что археологам удалось найти?
14 апреля 2022 15:52

Раскопки на Замковой горе в Гродно. Что археологам удалось найти?

Учёные рассказали, какие сведения требуются для восстановления Старого замка в Гродно
14 апреля 2022 13:49

Учёные рассказали, какие сведения требуются для восстановления Старого замка в Гродно

Артефакты эпохи Сапег и современные решения. Как сейчас выглядит Гольшанский замок?
17 марта 2022 17:44

Артефакты эпохи Сапег и современные решения. Как сейчас выглядит Гольшанский замок?