Резиденция великих князей Литовских. Как изменился Гродненский замок при Витовте

Новый этап в жизни Гродненского замка начинается во времена правления Витовта, который становится городенским князем в 1376 году. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Евгений Махнач, заведующий отделом истории края учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Витовт нередко бывал в Гродно, время его правления приходится на активную фазу войны с рыцарями-крестоносцами, набеги которых начались на наших землях еще с конца XIII века, ну, и вот на момент правления Витовта эта война завершается. Ну, вообще, эта война чем-то, наверное, даже напоминала шахматную партию, в которой надо было просчитывать какие-то свои ходы на несколько шагов вперед, но и одновременно, когда шла борьба с крестоносцами, то и великий князь литовский Витовт вел постоянную борьбу за власть в Великом княжестве со своим двоюродным братом Ягайло.

Борьба эта начинается с того момента, когда умирает отец Ягайло, великий князь Ольгерд. Его двоюродный брат Кейстут, с которым они вместе правили Великим княжеством Литовским, претендует занять трон. Но Ягайло не соглашается с этим. Как известно, впоследствии Кейстут был задушен в Кревском замке, и после этого начинается ожесточенная борьба за трон.

Елена Обухова, кандидат исторических наук, доцент:

В 1390-м году под стенами города появились войска польского короля Владислава Ягайло, город 50 дней был осажден его войсками, жители города вместе с союзными Витовту крестоносцами оборонялись, однако в итоге им пришлось сдать город Ягайло. Тот старался заручиться поддержкой городенцев, и в 1391-м дал им привилей на самоуправление, также оставил в городе польский гарнизон.

Евгений Махнач:

Но надо отдать должное жителям города, которые были преданы своему князю, и когда снова Витовт собрал новое войско и пришел, чтобы вернуть свой город, горожане ему помогли, сумели запереть рыцарей Ягайло в башне, и таким образом сдали замок, ему назад вернули.

Елена Обухова:

В 1393-м году, после того как Витовт померился с Ягайло и по Островскому соглашению стал великим князем, крестоносцы вновь пришли под стены Гродно, но уже как враги своего бывшего союзника, и, к сожалению, после трехдневной осады, город был ими захвачен и сожжен. Витовт быстро восстановил деревянный замок.

Но в 1398 году в деревянном замке Витовта случается большой пожар. Согласно преданиям, в это время Витовт находился в Гродно и едва не погиб в этом пожаре вместе со своей семьей. Елена Обухова:

После этого было решено построить каменные укрепления в городе вместо недолговечных деревянных.

Евгений Махнач:

Это была каменная крепость на берегу Немана, уже замок строился из несгораемых материалов: из камней, из кирпича. Имел четыре оборонительные башни, высокие стены вокруг всей горы, если провести по ним линию, то получится линия длиной около 300 метров. И получается, на период средневековья замок с этого момента становится неприступной крепостью, ну и по крайней мере крестоносцы уже его штурмом после этого не смоги взять.