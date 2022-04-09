«Поселение погибает после сильного пожара». Как началась история Старого замка в Гродно
История Старого замка тесно связана с городом Гродно. Ведь первое укрепление на высоком холме над Неманом существовало уже в те времена, когда город впервые упоминается в летописных источниках в XI веке, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Елена Обухова, кандидат исторических наук, доцент:
Археологические материалы свидетельствуют, что славянское поселение на холме в месте слияния Немана и Городничанки появилось в конце X века. Территория городища по периметру холма было огорожена валами с частоколом из бревен сверху. Городище застраивалось хаотично небольшими деревянными домами, с хозяйственными постройками от деревянного моста, перекинутого через ров с восточной стороны, вела единственная улица, которая заканчивалась площадью, вымощенной камнем.
Есть предположение, что на этой площади размещается и деревянная церковь. А ворота, через которые можно попасть в городище, дополнительно защищают башни. Поселение получает название Городень. Здесь живут княжеские дружинники и люди, которые их обслуживают, в основном ремесленники. Однако поселение существует недолго и погибает в результате сильного пожара.
Елена Обухова:
Однако жизнь на нем не прекратилась, значение поселения в устье Городничанки было так велико, что древнерусские князья не оставили это поселение, а застроили его заново. Более того, новый Городень был расширен, и увеличен, были усилены укрепления города, которые тоже были сделаны из дерева, появились башни в самых опасных местах, и на углах стен. Домов стало больше, появились две улицы.
Укрепленный детинец строится на месте поселения XI века и становится укрепленным центром древнего Гродно. Планировка поселения определяется на долгие годы, застройка становится более плотной.
Елена Обухова:
На небольшом замкнутом городище места для поселения стало не хватать, в итоге жители стали селиться на ближайших удобных возвышенностях, например, на территории современного Нового замка. Так появился торгово-ремесленный посад около городища, а оно само стало детинцем, административным центрам.
Игорь Адасик, инженер, макетчик:
Информации по гродненскому замку XII века достаточно мало, существовали реконструкции на это время, но, опять же, в процессе работы над макетом оказалось, что они во многом ошибочны. Пришлось пересматривать наши представления не только о Гродненском замке в это время, но и вообще пересматривали представления о древнерусских крепостях того времени. Укрепление состояло из двух частей. Археологи раньше находили элементы, которые подтвердили бы существование этого двухчастного города, вот, ну мы в первый раз решили это показать.
Читайте также:
«Для замка и города наступает время суровых испытаний». Что происходило с Гродненским замком в период ВКЛ?
Резиденция великих князей Литовских. Как изменился Гродненский замок при Витовте
«Бронированная дверь». Как Стефан Баторий перестраивал замок в Гродно