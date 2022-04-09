«Поселение погибает после сильного пожара». Как началась история Старого замка в Гродно

История Старого замка тесно связана с городом Гродно. Ведь первое укрепление на высоком холме над Неманом существовало уже в те времена, когда город впервые упоминается в летописных источниках в XI веке, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Елена Обухова, кандидат исторических наук, доцент:

Археологические материалы свидетельствуют, что славянское поселение на холме в месте слияния Немана и Городничанки появилось в конце X века. Территория городища по периметру холма было огорожена валами с частоколом из бревен сверху. Городище застраивалось хаотично небольшими деревянными домами, с хозяйственными постройками от деревянного моста, перекинутого через ров с восточной стороны, вела единственная улица, которая заканчивалась площадью, вымощенной камнем.

Есть предположение, что на этой площади размещается и деревянная церковь. А ворота, через которые можно попасть в городище, дополнительно защищают башни. Поселение получает название Городень. Здесь живут княжеские дружинники и люди, которые их обслуживают, в основном ремесленники. Однако поселение существует недолго и погибает в результате сильного пожара.

Елена Обухова:

Однако жизнь на нем не прекратилась, значение поселения в устье Городничанки было так велико, что древнерусские князья не оставили это поселение, а застроили его заново. Более того, новый Городень был расширен, и увеличен, были усилены укрепления города, которые тоже были сделаны из дерева, появились башни в самых опасных местах, и на углах стен. Домов стало больше, появились две улицы.