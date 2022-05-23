Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?

Новости Беларуси. Живой урок памяти и мужества прошел под открытым небом в Могилевском районе. За считаные дни на берегу реки Друть вырос партизанский лагерь с настоящей командирской и санитарной землянками и полевой кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За спиной каждого современного белоруса есть своя личная история, связанная с Великой Отечественной войной. О событиях тех лет Александру, к примеру, много рассказывала бабушка. Два ее брата были партизанами. В семье даже есть артефакты – немецкий ящик, в котором хранились снаряды, дед после войны использовал для рыбалки. Он так и передается из поколения в поколение. В своем огороде Шваковы до сих пор находит гильзы. И пока семейные истории пересказывают из уст в уста, есть надежда, что память о подвигах предков будет жить.

Александр Шваков, житель деревни Возрождение:

Нам интересно больше почерпнуть информации. Хотелось бы, чтобы и наши дети знали историю своей земли. Потому что сейчас мы наследники этой земли, потом они будут принимать. Они должны знать свою историю, чтобы владеть этой землей.

Евгения Швакова, жительница деревни Возрождение:

Одно дело читать это в учебниках на уроках истории, а другое – увидеть, услышать, это все прочувствовать, понять. Это для детей больше дает какой-то эффект, информативный и патриотический, чем когда в книжках написано. Особенно здесь – на природе, у костра. Природа – это совсем другое.

Чтобы создать антураж партизанского лагеря, организаторы все продумали до мелочей. К вниманию гостей издание «Партизанская правда» и листовки. Самая душевная часть урока – песни военных лет.

Мне понравилась реконструкция боя. Когда здесь воевали, фашисты убегали.

Мне понравилось, когда пели «Катюшу». Мы сидели возле костра и пели. Я ее знаю, потому что мой дедушка мне ее все время напевал, и я все куплеты знаю наизусть.