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Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?

23 мая 2022 19:44
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Новости Беларуси. Живой урок памяти и мужества прошел под открытым небом в Могилевском районе. За считаные дни на берегу реки Друть вырос партизанский лагерь с настоящей командирской и санитарной землянками и полевой кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-1

За спиной каждого современного белоруса есть своя личная история, связанная с Великой Отечественной войной. О событиях тех лет Александру, к примеру, много рассказывала бабушка. Два ее брата были партизанами. В семье даже есть артефакты – немецкий ящик, в котором хранились снаряды, дед после войны использовал для рыбалки. Он так и передается из поколения в поколение. В своем огороде Шваковы до сих пор находит гильзы. И пока семейные истории пересказывают из уст в уста, есть надежда, что память о подвигах предков будет жить.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-4

Александр Шваков, житель деревни Возрождение:
Нам интересно больше почерпнуть информации. Хотелось бы, чтобы и наши дети знали историю своей земли. Потому что сейчас мы наследники этой земли, потом они будут принимать. Они должны знать свою историю, чтобы владеть этой землей.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-7

Евгения Швакова, жительница деревни Возрождение:
Одно дело читать это в учебниках на уроках истории, а другое – увидеть, услышать, это все прочувствовать, понять. Это для детей больше дает какой-то эффект, информативный и патриотический, чем когда в книжках написано. Особенно здесь – на природе, у костра. Природа – это совсем другое.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-10

Чтобы создать антураж партизанского лагеря, организаторы все продумали до мелочей. К вниманию гостей издание «Партизанская правда» и листовки. Самая душевная часть урока – песни военных лет.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-13

Мне понравилась реконструкция боя. Когда здесь воевали, фашисты убегали.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-16

Мне понравилось, когда пели «Катюшу». Мы сидели возле костра и пели. Я ее знаю, потому что мой дедушка мне ее все время напевал, и я все куплеты знаю наизусть.

Эхо войны. Какие артефакты белорусы до сих пор находят в огородах?-19

Геннадий Воробьев, учитель Вендорожской средней школы:
Сейчас у нас развито так называемое клиповое мышление, то есть дети любят все глазами, им нужно все посмотреть. Если учитель просто им что-то расскажет, это восприятие на слух. А то, что мы увидели здесь  мероприятие и инсценировку, это дети посмотрели и запомнили, они, можно сказать, прикоснулись к этой истории.

В 2021 году на территории Семукачского сельсовета обнаружили ранее неучтенное захоронение партизан, и это новые страницы старой истории, которая обязательно должна жить.

Школьники Могилевского района побывали в партизанском лагере на берегу Друти. Подробности здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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