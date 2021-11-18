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Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдаётся 8 тонн продуктов»

18 ноября 2021 17:56
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Новости Беларуси. Когда судьба беженцев – инструмент политики Запада, а жизни и здоровье – забота обычных белорусов. О чем сегодня думают еврокомиссары и стоит ли ждать от поляков зеленый свет?  

О ситуации на белорусской-польской границе в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдаётся 8 тонн продуктов»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Газовых атак и водометов со стороны Польши пока нет. С этого так называемого сектора обстрела демократическими ценностями вывезены все люди.  

Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе – читать здесь.  

Эту ночь они проведут в тепле. Еда и вода – счет идет на тонны. Власти оперативно организовали всю мобильную инфраструктуру, но они, беженцы, все хотят в Европу.  

Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдаётся 8 тонн продуктов»-4

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:  
Я с ними каждый день общаюсь, мы говорим не только о текущей ситуации, мы говорим о перспективе. И все нацелены только на одно: они хотят в Европу, в Германию. Туда, куда их позвали. Все, что можно, белорусская сторона для них сделала: накормила, приютила, сделала крышу над головой. Мы сегодня забрали последних беженцев с границы. Сегодня они все будут в тепле. Организовано регулярное питание, 8 тонн продуктов ежедневно выдается беженцам.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Евгений Пустовой # Фотофакт

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