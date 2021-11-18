Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдаётся 8 тонн продуктов»

О ситуации на белорусской-польской границе в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Когда судьба беженцев – инструмент политики Запада, а жизни и здоровье – забота обычных белорусов. О чем сегодня думают еврокомиссары и стоит ли ждать от поляков зеленый свет?

Евгений Пустовой, корреспондент:

Газовых атак и водометов со стороны Польши пока нет. С этого так называемого сектора обстрела демократическими ценностями вывезены все люди.

Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе – читать здесь.

Эту ночь они проведут в тепле. Еда и вода – счет идет на тонны. Власти оперативно организовали всю мобильную инфраструктуру, но они, беженцы, все хотят в Европу.