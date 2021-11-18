Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Сергей Шуманский, корреспондент: Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.

Сейчас как раз подъехала гуманитарная помощь от волонтеров, профсоюзов, Белорусского союза женщин. Это стандартные продуктовые наборы, вода. Накануне сюда привезли около 10 тысяч медицинских масок, чтобы не допустить распространения какой-либо инфекции.

К слову, за медицинской помощью за прошедшие сутки обратились около 40 человек. В основном это по-прежнему случаи переохлаждения и последствия воздействия химического оружия поляков. Был также зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Белорусы сегодня будут здесь в связи с этим разворачивать центр по вакцинации беженцев.

Сенатор Виктор Лискович ответственный за оказание здесь гуманитарной помощи и за организацию всех моментов, связанных с ее оказанием. Он расскажет подробнее.