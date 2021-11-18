Прямой эфир

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок

18 ноября 2021 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок-1

Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок-4

Сейчас как раз подъехала гуманитарная помощь от волонтеров, профсоюзов, Белорусского союза женщин. Это стандартные продуктовые наборы, вода. Накануне сюда привезли около 10 тысяч медицинских масок, чтобы не допустить распространения какой-либо инфекции.

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок-7

К слову, за медицинской помощью за прошедшие сутки обратились около 40 человек. В основном это по-прежнему случаи переохлаждения и последствия воздействия химического оружия поляков. Был также зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Белорусы сегодня будут здесь в связи с этим разворачивать центр по вакцинации беженцев.

Сенатор Виктор Лискович ответственный за оказание здесь гуманитарной помощи и за организацию всех моментов, связанных с ее оказанием. Он расскажет подробнее.

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вчера подготовили дополнительные места для размещения. Сейчас порядка 200 человек уже прибывают в логистический центр под крышу. Вчера раздали 10 тысяч масок. Сегодня проанализировали, изучили их просьбу – будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной.

Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок-13

Читайте также:

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью

«Молодой человек обратился к нам». О чём попросили корреспондента СТВ в лагере беженцев в ТЛЦ?

На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой
18 ноября 2021 10:51

Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью
18 ноября 2021 10:50

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью

Человек может потерять ориентацию. Как дизайн станций метро помогает спокойно находиться под землёй?
18 ноября 2021 10:18

Человек может потерять ориентацию. Как дизайн станций метро помогает спокойно находиться под землёй?