«Вывоз с целью сексуальной эксплуатации». Как не стать жертвой торговцев людьми?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД: Контингент и возрастной ценз можно где-то определить с 18-летнего до 25-летнего возраста, кто становится жертвой трафикеров на самом деле. Как правило, это их активная деятельность в сети Интернет – это различные социальные сети, специализированные сайты по оказанию тех или иных услуг. Прогресс идет, не стоит на месте. Уходит все в личное пространство, развиваются и те же интернет-ресурсы, появляются личные, скажем так, странички, где идет уже индивидуальная переписка. И мы сегодня имеем, но в меньшей степени информацию, да и в целом, такие проявления, как предложения в личной переписке: все-таки вывоз с целью сексуальной эксплуатации.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я хотела просто уточнить, что скорее всего это случаи, когда человек самостоятельно решает вопрос выезда за границу, а не через лицензионные фирмы, организации, которые жестко и четко контролируются соответствующими органами. В случае каких-то малейших нюансов, они просто лишаются лицензии. Законодательно и контролирующий орган у нас в этом плане работает.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Торговцы зачастую используют разные возможности, чтобы вербовать своих жертв и иногда даже превосходят себя. Вот скажите, какие самые необычные способы существуют ли, на вашей практике встречались, когда человек оказывался в такой неприятной ситуации?