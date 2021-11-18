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«На месте западных журналистов порвал бы своё удостоверение». Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе

18 ноября 2021 16:53
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Новости Беларуси. Когда судьба беженцев – инструмент политики Запада, а жизни и здоровье – забота обычных белорусов. О чем сегодня думают еврокомиссары и стоит ли ждать от поляков зеленый свет?  

О ситуации на белорусской-польской границе в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«На месте западных журналистов порвал бы своё удостоверение». Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе-1


Константин Придыбайло, корреспондент RT:  
Это очень забавно, когда ты стоишь с тем же Мэтью Чансом в одном и том же месте, видишь одно и то же. Но я вижу в руках беженцев камень, он видит какую-то гранату (подробнее здесь). Я вижу, как поляки используют какое-то ядовитое вещество. Так и не понял, что же это было. Сейчас в лаборатории говорят, что это яд, который убивает животных и так далее. Они применили это против людей, а он, видимо, считает, что так как раз таки и показывается та самая пресловутая западная демократия. Тут каждый, понятно, работает на того, кто платит, условно говоря. Мы знаем, кто платит Мэтью Чансу, журналистке Sky News, которая не приехала даже в тот день, когда была попытка штурма польской границы. Ее здесь не было, но она выдала репортаж, как будто она была. Коллеги ей дозвонились, она говорит: «Нет, к сожалению, я была в другом месте, но мне так показалось». Если мы так будем работать, то я бы, наверное, на месте западных журналистов порвал бы свое удостоверение, где написано слово журналист. Это не журналист, это чисто ложь.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Придыбайло # Мэтью Чанс # Евгений Пустовой # Фотофакт

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