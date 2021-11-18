«Сфотографируй сначала одну часть тела». Чем для ребенка опасны социальные сети?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Мужчины, дети тоже иногда попадают на этот крючок? Что им обещают и что потом происходит, когда они выезжают за границу?

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:

Безусловно. Сегодня, с учетом развития технологий, поглощения наших, скажем так, подрастающего поколения социальными сетями, мы имеем совсем иной подход. Если мы раньше речь вели действительно о сексуальной эксплуатации, вывозе, то сегодня это все перемещается в интернет. Тема в целом распространения детской порнографии – педофилия и, соответственно, связанные с этим преступления, начинает доминировать. И доминирует она фактически с 2012 года, когда этому направлению мы начали уделять достаточно много внимания. Опять-таки же в разрезе общей преступности, связанной с этими проявлениями, можно разделить на 60 % связанных с педофилией, распространением детской порнографии. То, с чем мы сегодня более активно боремся и то, что более актуально на самом деле. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Александр, а какие вообще вот виды рабства еще бывают и какие актуальны для нашей страны?

Александр Костюкевич, юрист:

Я думаю, самое актуальное, если в разрезе социальных сетей, то это будет, наверное, сексуальное какое-то насилие, будут детей провоцировать какие-то непристойные фотографии делать. И чем старше ребенок, тем будет все хуже. Мы должны это понимать, что родители живут и думают: «Вот ребенок в телефоне, как удобно – тишина, спокойствие». А потом будут психологические срывы, но если такие, конечно, насилия и эксплуатация. Это же будет постепенно: сфотографируй сначала одну часть тела, потом другую. То есть чем ребенок старше, потом еще будет вовлекать своих подружек. И родители должны помнить, четко контролировать, потому что мы не можем отключить им мобильный телефон. Забирать, они будут находить где-то. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как контролировать? Проверять переписку? Александр Костюкевич:

Проверять, наверное, переписку.