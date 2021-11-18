На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.
Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть.
Что сейчас происходит на границе, готов рассказать корреспондент Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.
По поводу гуманитарной помощи. Как раз сейчас беженцев кормят горячей едой. Приехала автолавка. Автолавка только сегодня здесь появилась. Также здесь появится обмен валют.
Но это не значит, что сейчас беженцам перестанут оказывать гуманитарную помощь. В первую очередь, это сделано для того, чтобы закрыть вопрос с сигаретами. Не секрет, многие люди курят, а сигареты не входят в комплект гуманитарной помощи. Белорусы пошли даже на такой шаг – помочь этим людям даже с такой вредной привычкой.