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На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту

18 ноября 2021 12:31
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Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть.

Что сейчас происходит на границе, готов рассказать корреспондент Сергей Шуманский.

На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту-1

Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.

По поводу гуманитарной помощи. Как раз сейчас беженцев кормят горячей едой. Приехала автолавка. Автолавка только сегодня здесь появилась. Также здесь появится обмен валют.

На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту-4

Но это не значит, что сейчас беженцам перестанут оказывать гуманитарную помощь. В первую очередь, это сделано для того, чтобы закрыть вопрос с сигаретами. Не секрет, многие люди курят, а сигареты не входят в комплект гуманитарной помощи. Белорусы пошли даже на такой шаг – помочь этим людям даже с такой вредной привычкой.

На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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