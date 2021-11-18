На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца. Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть. Что сейчас происходит на границе, готов рассказать корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру. По поводу гуманитарной помощи. Как раз сейчас беженцев кормят горячей едой. Приехала автолавка. Автолавка только сегодня здесь появилась. Также здесь появится обмен валют.