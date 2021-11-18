На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?

Новости Беларуси. Наше внимание по-прежнему приковано к ситуации на границе. Минувшая ночь прошла спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1 000 человек расположились в логистическом центре, где по поручению Президента создали необходимые условия. Однако часть беженцев, несмотря на предложение перейти в пункт временного размещения, провели ночь в стихийном лагере под дождем и на сырой земле. Они рассчитывают, что ситуация в скором времени разрешится. Как встречают утро на границе, узнаем у нашей съемочной группы. Корреспондент Вероника Кудринецкая готова рассказать подробности.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В логистическом центре находятся около 1 000 беженцев. Люди просыпаются, умываются по мере возможности. Они уже получили свои продуктовые наборы. В них сегодня яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Военные организованными группами, по очереди поят всех горячим чаем.

Надо сказать, люди находятся в хорошем настроении, потому что это тепло, еда, забота волонтеров и общественных организаций поддерживает их дух. Всю ночь работала следственная группа. Напомню, по факту инцидента – применение польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат против всех этих мирных людей – возбуждено уголовное дело.