На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?
Новости Беларуси. Наше внимание по-прежнему приковано к ситуации на границе. Минувшая ночь прошла спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1 000 человек расположились в логистическом центре, где по поручению Президента создали необходимые условия.
Однако часть беженцев, несмотря на предложение перейти в пункт временного размещения, провели ночь в стихийном лагере под дождем и на сырой земле. Они рассчитывают, что ситуация в скором времени разрешится.
Как встречают утро на границе, узнаем у нашей съемочной группы. Корреспондент Вероника Кудринецкая готова рассказать подробности.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В логистическом центре находятся около 1 000 беженцев. Люди просыпаются, умываются по мере возможности. Они уже получили свои продуктовые наборы. В них сегодня яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Военные организованными группами, по очереди поят всех горячим чаем.
Надо сказать, люди находятся в хорошем настроении, потому что это тепло, еда, забота волонтеров и общественных организаций поддерживает их дух.
Всю ночь работала следственная группа. Напомню, по факту инцидента – применение польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат против всех этих мирных людей – возбуждено уголовное дело.
Что касается лагеря, который остается у КПП «Брузги», там тоже часть беженцев – около 1 000 человек. Их ночь прошла чуть хуже. Люди греются у костров. Всю ночь шел ливень, был сильный ветер. Но они до сих пор остаются у колючей проволоки. Они все еще верят, что Польша даст зеленый свет и откроет гуманитарный коридор.
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