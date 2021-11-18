«Яхта, шампанское, всем хорошо». Почему девушки попадают в сексуальное рабство и как этого избежать?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вывоз с целью сексуальной эксплуатации – все-таки это самый высокий процент торговли людьми?

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:

Абсолютно верно, это 99 %. Как таковой трудовой эксплуатации в Республике Беларусь нет. У нас сегодня мы сталкиваемся с внутренней сексуальной эксплуатацией, ну и вывоз в близкие страны, где открыто сегодня, даже с условиями пандемии есть возможность передвижения. Александра Каштанова:

Основное – это какие страны? Перечислите нам, куда вывозят. Виталий Капилевич:

Кипр, Турция, Арабские Эмираты, Российская Федерация – это вот основное направление.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А есть ли какая-то зависимость от географического положения? Я слышала, что витебчанок и могилевчанок чаще всего продают в Россию, а жителей Гомельской области отправляют для занятия проституцией в Турцию, в Эмираты те же самые, Израиль, Ливан. Виталий Капилевич:

Где-то можно провести такую параллель, исходя из анализа информации. Но опять-таки же это тематика уходящих лет. Сегодня, с учетом интернета, мы не имеем границ, не имеем территориальной привязанности. Мы изучаем анкеты, вносим свои предложения и, соответственно, работаем в этом направлении – мониторим, выявляем, документируем и привлекаем к ответственности. Алеся Лакина:

Александр, на ваш взгляд, как вот эти девочки от 18-ти до 25 лет, в основном женский пол, попадаются на это? Мне кажется, человек же не знает, что он идет в какое-то рабство.

Александр Костюкевич, юрист:

Конечно, не знает. Алеся Лакина:

Ему могут же не только работу предлагать, как по мне. Может, будет писать мужчина, обещая золотые горы, что он влюбился в нее, приглашать к себе. Александра Каштанова:

Нет, но это говорит о какой-то женской глупости, либо о мечте легких денег. Потому что, когда человеку предлагают, что ты выедешь за границу, ничего не будешь делать, а просто у тебя будет замок.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это говорит о психологии человека. У человека психология такая, что это может случиться где-то далеко и не со мной. Со мной никогда, со мной все будет хорошо. Так вот каждый человек, взрослый, маленький, подросток, должен знать, что это может случиться и со мной. И что сегодня случаи-то все равно случаются. У нас столько законов, все оговорено, контролирует, силовые ведомства работают аккуратно, а все равно случается. Алеся Лакина:

Сколько девочек, которые мечтают выйти замуж за иностранца. Александр Костюкевич:

И вот я так думаю. Абрамовича показывают: яхта, шампанское, всем хорошо. Они мечтают о такой жизни. Они на себя смотрят в зеркале: «А почему не я?»