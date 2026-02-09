Как система соцзащиты Беларуси помогает жертвам насилия? Ответила эксперт

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Очень важна и профилактическая работа. И к нам, кстати, зачастую в систему соцзащиты обращаются люди, которые не обращались до этого в милицию. И поэтому очень важно, чтобы были различные точки входа: и государственные, и общественные, и религиозные объединения, где человек больше может раскрыть свою ситуацию и поделиться своим горем.

К нам в систему за 2025 год обратились 15,5 тысяч человек. Из них большая часть – это женщины, 80 %. Но 20 % мужчин, тоже важно понимать, что 90 % из них – это либо инвалиды, либо пожилые люди, либо мальчики. То есть тоже уязвимые категории. То есть фактически получается, что, действительно, самые уязвимые категории обращаются к нам.

Важно тоже понимать, что, конечно, наши психологи центра, когда к нам обращаются, они очень мотивируют, чтобы сообщали в органы внутренних дел. Потому что действительно есть эффективные механизмы наказания этого агрессора. Но ни в коем случае у нас нет обязательного условия, что мы принимаем только после милиции.

Мы можем, в принципе, потому что на ранних стадиях насилия, когда начались какие-то конфликты, психологическое насилие, очень важно сейчас с человеком поработать, чтобы эта ситуация не усугублялась дальше. Потому что органы внутренних дел уже работают с физическим, сексуальным насилием. А ведь есть действительно более тонкие моменты, которые приводят потом зачастую к самым тяжелым последствиям.