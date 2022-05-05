95 лет ветерану ВОВ Ивану Седову. Наталья Кочанова поздравила его с юбилеем

Новости Беларуси. Память народа о героизме и мужестве участников войны переживает величайший подъем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание тем, кто выстоял в этот трагический период в нашей истории. 5 мая свое 95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Седов из Минска. С праздником юбиляра приехала поздравить спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Иван Седов поделился своими воспоминаниями о военном прошлом, а еще секретами долголетия и крепкой семьи. Его союзу с супругой уже 70 лет. Когда началась война, Седову было всего 14. Работал в колхозе. Большая семья рано потеряла отца, поэтому подростку пришлось взять роль кормильца на себя. В 18 лет солдатом 1-й Дальневосточной армии участвовал в боях с японскими агрессорами в конце Второй мировой войны. Принимал участие в освобождении нескольких китайских городов. Сейчас о тех страшных событиях старается редко вспоминать и благодарит наше государство за сохранение мира.

Иван Седов, ветеран Великой Отечественной войны:

Каждый день с боевой стрельбой – на сопки, вперед и вперед. Вот. А потом так: тревога – поехали к границе. Около границы опять занятия. И ночью пошли уже вперед.