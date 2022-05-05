Прямой эфир

Сенатор Дмитрий Басков встретился с ветеранами: «Завоевали такую важную, с каждым годом всё более ценную для нас Победу»

05 мая 2022 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят по всей стране. Особое внимание, конечно, ветеранам. В их адрес звучат многочисленные слова благодарности за мирное небо на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сенатор Дмитрий Басков накануне значимого праздника встретился с очевидцами Великой Отечественной войны. Вспоминали события 1940-х. Победа далась потом и кровью. Каждый третий так и не увидел мир на нашей земле. Память об историческом подвиге должна сохраняться, особенно важно это для молодого поколения.

Сенатор Дмитрий Басков встретился с ветеранами: «Завоевали такую важную, с каждым годом всё более ценную для нас Победу»-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Среди нас с каждым годом становится все меньше людей, которыми уже на протяжении многих десятков лет гордится наша родина, людей, которые 77 лет назад завоевали такую важную, с каждым годом все более ценную для нас Победу, людей, которые сегодня для нового поколения белорусов являются примером стойкости, смелости и патриотизма.

Сенатор Дмитрий Басков встретился с ветеранами: «Завоевали такую важную, с каждым годом всё более ценную для нас Победу»-4

Непосредственных участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны в нашей стране осталось совсем немного – чуть больше 1 000 человек.

Читайте также:

Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы мы жили

95 лет ветерану ВОВ Ивану Седову. Наталья Кочанова поздравила его с юбилеем

В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете
05 мая 2022 17:33

Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете

Президент Беларуси: то, что происходило в Буче, – мы знаем, кто организовал эту показуху
05 мая 2022 17:18

Президент Беларуси: то, что происходило в Буче, – мы знаем, кто организовал эту показуху

Лукашенко: мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине, поэтому проводим мероприятия на юге Беларуси
05 мая 2022 17:14

Лукашенко: мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине, поэтому проводим мероприятия на юге Беларуси