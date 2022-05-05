Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы мы жили

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Это те люди, которые действительно сделали все возможное и невозможное ценой своей жизни, чтобы мы сегодня жили. Это те люди, которые в послевоенные годы отстраивали наши города, села, поднимали экономику и, самое главное, делали все для того, чтобы наша страна была прекрасна. Вы знаете, у них это получилось, и сегодняшнему молодому поколению надо брать пример с них.

Вот что ветеран Владимир Петрович рассказал накануне Дня Победы.