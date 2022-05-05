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Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы мы жили

05 мая 2022 14:11
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Новости Беларуси. Теплые слова в преддверии Дня Победы звучат в адрес ветеранов Минской области. В канун праздника всех участников Великой Отечественной войны навещают районные власти, представители организаций и предприятий, школьники, волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы мы жили-1

По торжественному поводу собрались и в деревне Саска Липка, что в Несвижском районе. Здесь живет 97-летний ветеран Великой Отечественной Владимир Петрович Чурило.

Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы мы жили-4

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Это те люди, которые действительно сделали все возможное и невозможное ценой своей жизни, чтобы мы сегодня жили. Это те люди, которые в послевоенные годы отстраивали наши города, села, поднимали экономику и, самое главное, делали все для того, чтобы наша страна была прекрасна. Вы знаете, у них это получилось, и сегодняшнему молодому поколению надо брать пример с них.

Вот что ветеран Владимир Петрович рассказал накануне Дня Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Чурило # Иван Маркевич # Фотофакт

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