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В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы

05 мая 2022 14:13
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Новости Беларуси. Теплые слова в преддверии Дня Победы звучат в адрес ветеранов Минской области. В канун праздника всех участников Великой Отечественной войны навещают районные власти, представители организаций и предприятий, школьники, волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы-1

По торжественному поводу собрались и в деревне Саска Липка, что в Несвижском районе. Здесь живет 97-летний ветеран Великой Отечественной Владимир Петрович Чурило.

В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы-4

В военное время он служил в стрелковом, затем в минометном полку телефонистом. С боями дошел до Берлина. Награжден медалью «За отвагу».

В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы-7

Владимир Чурило, ветеран Великой Отечественной войны:
Варшаву мы уже брали. Там побыли еще, может, с недельку, в обороне сидели. 13-го, кажется, января пошли в наступление и уже взяли Варшаву. У меня и за Варшаву медаль была.

Для Владимира Петровича с яркими номерами выступили творческие коллективы, прозвучали военные песни, знакомые каждому. Не обошлось и без приятных подарков.

В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы-10

Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали все, чтобы мы жили. Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Чурило # Иван Маркевич # Фотофакт

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