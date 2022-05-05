В Несвижском районе живёт 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы

Новости Беларуси. Теплые слова в преддверии Дня Победы звучат в адрес ветеранов Минской области. В канун праздника всех участников Великой Отечественной войны навещают районные власти, представители организаций и предприятий, школьники, волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По торжественному поводу собрались и в деревне Саска Липка, что в Несвижском районе. Здесь живет 97-летний ветеран Великой Отечественной Владимир Петрович Чурило.

В военное время он служил в стрелковом, затем в минометном полку телефонистом. С боями дошел до Берлина. Награжден медалью «За отвагу».

Владимир Чурило, ветеран Великой Отечественной войны:

Варшаву мы уже брали. Там побыли еще, может, с недельку, в обороне сидели. 13-го, кажется, января пошли в наступление и уже взяли Варшаву. У меня и за Варшаву медаль была.

Для Владимира Петровича с яркими номерами выступили творческие коллективы, прозвучали военные песни, знакомые каждому. Не обошлось и без приятных подарков.