Ветеран КГБ в Афганистане: был внедрён, 4,5 лет практически не вылезал из бандформирований
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В студию к нам пришел Владимир Владимирович Гарькавый. Человек, который был внедрен по долгу службы в бандформирования. Наверное, как никто другой знает, с какими людьми приходилось иметь дело. Скажите, те, кто был в Афганистане тогда, и те, кто пришел к власти сейчас – это разные люди? Поменяло их время?
Владимир Гарькавый, участник боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ:
Если говорить о той ситуации, которая была во время нашего присутствия в Афганистане, конечно, мы совершили дерзкий акт в свое время: штурмовали дворец Амина. Но мы это сделали по просьбе афганского правительства, понимаете? Они неоднократно просили наши власти, в то время возглавлял Брежнев. Но когда группа людей Амина задушила Тараки, наши высокопоставленные советские чиновники приняли решение штурмовать Афганистан. Хотя первоначально мы там провели операцию, пытались отравить Амина.
Алена Сырова:
Вы были внедрены. С какими людьми вам приходилось иметь дело?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если мы говорим о сейчас, то «Талибан» – это что? Такие люди, которые пришли создавать государство? Или это радикальные исламисты, которые пытаются силой оружия всех наклонить? То есть нет никакого либерального подхода.
Владимир Гарькавый:
И по тем временам они еще были совсем молодыми людьми, они учились. Первоначальная их цель была – оказывать содействие сиротам тех, кто погиб в Афганистане. Они свою организацию создали на территории Пакистана, затем переместились в Кандагар. Но я внедрялся к моджахедам и под флагом немецким, и под флагом моджахедов. Поэтому ситуация, которая была – во-первых, мы ввязались в эту войну самостоятельно. Сначала нас спровоцировали американцы, в то время появился бен Ладен. Кстати, я мог там с ним пересечься. Подпитываемый американцами, бен Ладен создавал группировки всякие, но я был внедрен в бандформирование «Исламское общество Афганистана». Неоднократно. В течение 4,5 лет практически не вылезал из этих бандформирований.
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