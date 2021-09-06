Ветеран КГБ в Афганистане: был внедрён, 4,5 лет практически не вылезал из бандформирований

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

В студию к нам пришел Владимир Владимирович Гарькавый. Человек, который был внедрен по долгу службы в бандформирования. Наверное, как никто другой знает, с какими людьми приходилось иметь дело. Скажите, те, кто был в Афганистане тогда, и те, кто пришел к власти сейчас – это разные люди? Поменяло их время?

Владимир Гарькавый, участник боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ:

Если говорить о той ситуации, которая была во время нашего присутствия в Афганистане, конечно, мы совершили дерзкий акт в свое время: штурмовали дворец Амина. Но мы это сделали по просьбе афганского правительства, понимаете? Они неоднократно просили наши власти, в то время возглавлял Брежнев. Но когда группа людей Амина задушила Тараки, наши высокопоставленные советские чиновники приняли решение штурмовать Афганистан. Хотя первоначально мы там провели операцию, пытались отравить Амина. Алена Сырова:

Вы были внедрены. С какими людьми вам приходилось иметь дело?