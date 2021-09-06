Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент на прошлой неделе сказал, что, наверное, в Америке не живут такие глупые люди, которые вдруг резко принесли на десятки миллиардов долларов технику, оставили ее там и ушли. Но ведь такая же мысль у Президента прозвучала. Он же говорил: если бы они хотели, вы везли бы в тот же самый Туркменистан, Таджикистан. А они ее оставили. Можно предполагать, что они действительно какую-то темную лошадку там оставили?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Во-первых, Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально. Вывезли вооружение, военную технику, боеприпасы. Что не вывезли, то уничтожили, что не уничтожили – передали афганским силам. Второй момент. Та операция, которая прошла в последние дни, последние недели – операция по небоевой эвакуации – это блестящая операция. Она войдет в учебники, на ее основе будут переписаны уставы американские. Николай Щекин: американцы вывели свою агентурную сеть за последние 5-6 месяцев, и оставили вроде бы. Другой вопрос, что Байден это сделал коряво. Подробнее здесь. Кирилл Казаков:

Но пока все журналисты в мире говорят иначе. Что это был позор Америки. И американские журналисты, и европейские.