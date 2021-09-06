Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально»
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент на прошлой неделе сказал, что, наверное, в Америке не живут такие глупые люди, которые вдруг резко принесли на десятки миллиардов долларов технику, оставили ее там и ушли. Но ведь такая же мысль у Президента прозвучала. Он же говорил: если бы они хотели, вы везли бы в тот же самый Туркменистан, Таджикистан. А они ее оставили. Можно предполагать, что они действительно какую-то темную лошадку там оставили?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Во-первых, Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально. Вывезли вооружение, военную технику, боеприпасы. Что не вывезли, то уничтожили, что не уничтожили – передали афганским силам. Второй момент. Та операция, которая прошла в последние дни, последние недели – операция по небоевой эвакуации – это блестящая операция. Она войдет в учебники, на ее основе будут переписаны уставы американские.
Николай Щекин: американцы вывели свою агентурную сеть за последние 5-6 месяцев, и оставили вроде бы. Другой вопрос, что Байден это сделал коряво. Подробнее здесь.
Кирилл Казаков:
Но пока все журналисты в мире говорят иначе. Что это был позор Америки. И американские журналисты, и европейские.
Андрей Чернобай:
Это был не позор Америки. Мы поддались мифам, которые идут в общество из Америки. Это внутриполитическая борьба. Это позиция Байдена. [неразборчиво] проводил эксперт, когда был вывод. Если вы почитаете первоисточник, увидите, как идеально прошла операция. Как самолетами вывозили, как самолеты приходили заправленные в Кабул и заправленные улетали. Как этих афганцев бедных регистрировали, давали визу, проводили санобработку, проверяли на инфекционные заболевания, делали тест на COVID и все остальное. И умудриться такое количество людей вывезти за границу за короткий срок – это не каждая страна сможет. Операция прошла, еще раз говорю, на мой взгляд, идеально.
Что касается вопроса вывода через республики Средней Азии – я считаю, что это было нереально. Потому что если бы американцы вышли через Таджикистан, Узбекистан и оставили там свое вооружение, то они бы с этого момента несли ответственность за все, что происходит в Афганистане.