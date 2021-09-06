Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист

Новости Беларуси. Минск готовится ко Дню города. На улицах уже появились первые яркие баннеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До праздника осталось меньше недели. Традиционно День города отмечают во вторую субботу сентября.
Новости Беларуси. Минск готовится ко Дню города. На улицах уже появились первые яркие баннеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До праздника осталось меньше недели. Традиционно День города отмечают во вторую субботу сентября.
Город облачается в яркий наряд – некоторые декорации уже радуют глаз. Постепенно преобразятся все районы. Уже скоро у стелы «Минск – город-герой» горожане и гости столицы смогут увидеть восьмиметровые цифры, которые напомнят о дате. Минску в этом году 954. Конструкция будет видна издалека.
А возле Дворца Спорта уже установили огромный арт-объект с надписью: «МИНСК». Мачты освещения украшают радиусные пилоны, которые подчеркивают стилистику места. В 2021 году ко Дню города собираются украсить и колонны Ратуши, визитной карточки столицы.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскреклама»:
Минск – это город чистоты и порядка. Чтобы поддержать эту тему, при разработке графики для оформления города к празднику, мы взяли в качестве фона тему геральдики. Цвет – сине-голубой. И фон у нас получился чистым, ярким, не перенасыщенным какими-либо элементами. Была выбрана эмблема праздника – кленовый лист. Но не тот кленовый лист реалистичный, который мы видим на прекрасных кленах, а символический, немного мультяшный.
Завершить работу над эффектным убранством столицы планируют к середине недели. И Минск будет полностью готов к торжеству.