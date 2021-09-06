Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист

Новости Беларуси. Минск готовится ко Дню города. На улицах уже появились первые яркие баннеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До праздника осталось меньше недели. Традиционно День города отмечают во вторую субботу сентября.

Город облачается в яркий наряд – некоторые декорации уже радуют глаз. Постепенно преобразятся все районы. Уже скоро у стелы «Минск – город-герой» горожане и гости столицы смогут увидеть восьмиметровые цифры, которые напомнят о дате. Минску в этом году 954. Конструкция будет видна издалека.

А возле Дворца Спорта уже установили огромный арт-объект с надписью: «МИНСК». Мачты освещения украшают радиусные пилоны, которые подчеркивают стилистику места. В 2021 году ко Дню города собираются украсить и колонны Ратуши, визитной карточки столицы.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскреклама»:

Минск – это город чистоты и порядка. Чтобы поддержать эту тему, при разработке графики для оформления города к празднику, мы взяли в качестве фона тему геральдики. Цвет – сине-голубой. И фон у нас получился чистым, ярким, не перенасыщенным какими-либо элементами. Была выбрана эмблема праздника – кленовый лист. Но не тот кленовый лист реалистичный, который мы видим на прекрасных кленах, а символический, немного мультяшный.