Прямой эфир

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист

06 сентября 2021 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск готовится ко Дню города. На улицах уже появились первые яркие баннеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До праздника осталось меньше недели. Традиционно День города отмечают во вторую субботу сентября. 

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист-1

Город облачается в яркий наряд – некоторые декорации уже радуют глаз. Постепенно преобразятся все районы. Уже скоро у стелы «Минск – город-герой» горожане и гости столицы смогут увидеть восьмиметровые цифры, которые напомнят о дате. Минску в этом году 954. Конструкция будет видна издалека. 

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист-4

А возле Дворца Спорта уже установили огромный арт-объект с надписью: «МИНСК». Мачты освещения украшают радиусные пилоны, которые подчеркивают стилистику места. В 2021 году ко Дню города собираются украсить и колонны Ратуши, визитной карточки столицы. 

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист-7

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскреклама»:
Минск – это город чистоты и порядка. Чтобы поддержать эту тему, при разработке графики для оформления города к празднику, мы взяли в качестве фона тему геральдики. Цвет – сине-голубой. И фон у нас получился чистым, ярким, не перенасыщенным какими-либо элементами. Была выбрана эмблема праздника – кленовый лист. Но не тот кленовый лист реалистичный, который мы видим на прекрасных кленах, а символический, немного мультяшный. 

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист-10

Завершить работу над эффектным убранством столицы планируют к середине недели. И Минск будет полностью готов к торжеству.

# День города в Минске # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно
06 сентября 2021 16:10

Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно

Учитывали вкусовые предпочтения. Как в школах Минской области организовывают питание детей?
06 сентября 2021 14:37

Учитывали вкусовые предпочтения. Как в школах Минской области организовывают питание детей?

Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам
06 сентября 2021 14:31

Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам