Колесникову приговорили к 11 годам колонии, Знака – к 10. Адвокаты отказались от комментариев

Новости Беларуси. Минский областной суд признал Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 2020 года Колесникова и Знак вместе с соратниками вступили в тайный сговор. Фактически в их обязанности входило координировать протестную активность, разжигать политическую и социальную вражду среди белорусов. Суд признал обоих виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к захвату власти. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак – усиленного режима. Заседание суда не обошлось 6 сентября без массовки и постановочных кадров для Telegram-каналов.

Адвокаты осужденных отказались комментировать приговор нашим корреспондентам, но с радостью приняли овации группы поддержки. Учитывая вынесенный судом приговор, рассказать о своем юридическом профессионализме правозащитники смогли только «удобным» для себя СМИ. Неразговорчивыми также оказались европейские дипломаты, которые, судя по всему, прибыли к зданию суда для массовки.

– Как вы можете прокомментировать приговор суда? – Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, обратитесь в пресс-службу посольства.

Я не собираюсь это комментировать никак.

– Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы.

– Спасибо большое, вы можете направить свои вопросы моему пресс-секретарю.

С какой целью зарубежные дипломаты регулярно посещают белорусские суды, остается загадкой. Сформулировать свою «демократическую» миссию им удается лишь для эфира собственных телеканалов.