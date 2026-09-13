Прямой эфир

Новости по тегу #Воины-афганцы в Беларуси

На «Линии Сталина» воссоздали эпизод боя войны в Афганистане
13 сентября 2026 11:38

На «Линии Сталина» воссоздали эпизод боя войны в Афганистане

На «Острове Мужества и Скорби» почтили память воинов-интернационалистов
01 августа 2026 11:57

На «Острове Мужества и Скорби» почтили память воинов-интернационалистов

Герои нашего времени – 15 февраля в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов
14 февраля 2026 17:13

Герои нашего времени – 15 февраля в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов

В Любани чествовали воинов-интернационалистов
13 февраля 2026 14:17

В Любани чествовали воинов-интернационалистов

Мероприятия ко Дню памяти воинов‑интернационалистов проходят в регионах Беларуси
11 февраля 2026 09:54

Мероприятия ко Дню памяти воинов‑интернационалистов проходят в регионах Беларуси

30-летие ассоциации семей воинов, погибших в Афганистане, отметили в Минске
29 мая 2025 17:35

30-летие ассоциации семей воинов, погибших в Афганистане, отметили в Минске

В Хатыни ветеранам Минской области вручили медали в честь 80-летия Великой Победы
06 мая 2025 13:43

В Хатыни ветеранам Минской области вручили медали в честь 80-летия Великой Победы

Ветераны войны в Афганистане приняли участие в работах по благоустройству Минска
19 апреля 2025 10:57

Ветераны войны в Афганистане приняли участие в работах по благоустройству Минска

Не только военная помощь. Неизвестные страницы Афганской войны
15 февраля 2025 16:40

Не только военная помощь. Неизвестные страницы Афганской войны

Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки
15 февраля 2025 10:49

Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки

771 человек не вернулся домой – В Беларуси почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля 2025 07:59

771 человек не вернулся домой – В Беларуси почтили память воинов-интернационалистов

Лукашенко: подвиги ветеранов войны в Афганистане продолжают жить в сердцах благодарных потомков
15 февраля 2025 07:36

Лукашенко: подвиги ветеранов войны в Афганистане продолжают жить в сердцах благодарных потомков