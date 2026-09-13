Новости по тегу #Воины-афганцы в Беларуси

Зрители увидели отражение засады муджахеддинов на колонну.
Более 700 белорусских солдат оставили свои жизни под палящим солнцем Афганистана.
Война в Афганистане длилась 9 лет, участие в ней приняли около 30 тысяч белорусов.
Торжества начались с митинга у памятника опергруппе ЦК ВЛКСМ. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.
В Гомельском медицинском колледже состоялась встреча с медработниками, чья судьба связана с Афганистаном.
Организация «Память и долг» была создана матерями и вдовами погибших воинов-интернационалистов.
Все вместе обсудили достижения области в социально-экономическом развитии. А еще говорили про поддержку и помощь.
В сквере «Старостинская слабада» были высажены липы. К мероприятию также присоединились активисты молодежных общественных организаций, суворовцы и кадеты.
В Беларуси хранят память о героях, офицерах и солдатах, которые до конца выполнили свой воинский долг.
Именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Огненными дорогами прошли 30 тысяч белорусов. Более 700 из них домой так и не вернулись.
Символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби». Настоящим местом паломничества стала небольшая часовня, на стенах которой начертаны имена всех белорусов, павших в Афганистане.
В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана торжества проходят по всей стране. Обращение к воинам-интернационалистам адресовал Президент.
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