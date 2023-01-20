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«На одного патриота стало больше». Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой поздравили Игоря Тура с рождением сына

20 января 2023 18:27
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. С Евгением Пустовым обсудим технологии победы, а журналист Полина Реутова расскажет оптимистичную историю.

«На одного патриота стало больше». Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой поздравили Игоря Тура с рождением сына-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Говорим о будущих белорусах, патриотах, сегодня на одного из них стало больше. Мы от всей души поздравляем нашего коллегу Игоря Петровича Тура и супругу Ксению с рождением сына. Прочитал сейчас в Telegram-канале, что назовет он его Александром.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я так и думал.

Григорий Азаренок:
Чувствует себя немножечко Батькой. Игорь, от всей души поздравляем, здоровья новому белорусу, новому патриоту.

«На одного патриота стало больше». Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой поздравили Игоря Тура с рождением сына-4

Евгений Пустовой:
Многолетья, и чтобы не последний.

Григорий Азаренок:
С огромным удовольствием поздравляем с рождением патриота Беларуси. И теперь, правильно в каком-то Telegram-канале написали, что в этой стране не только сердце и служба Родине, но еще и служба своим будущим поколением.

Евгений Пустовой:
Да, главное для белорусов – создавать, рождать новых белорусов.

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# Праздничные даты # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Игорь Тур # Фотофакт

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