«На одного патриота стало больше». Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой поздравили Игоря Тура с рождением сына

Проект «Азарёнок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. С Евгением Пустовым обсудим технологии победы, а журналист Полина Реутова расскажет оптимистичную историю.

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорим о будущих белорусах, патриотах, сегодня на одного из них стало больше. Мы от всей души поздравляем нашего коллегу Игоря Петровича Тура и супругу Ксению с рождением сына. Прочитал сейчас в Telegram-канале, что назовет он его Александром.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я так и думал.

Григорий Азаренок:

Чувствует себя немножечко Батькой. Игорь, от всей души поздравляем, здоровья новому белорусу, новому патриоту.