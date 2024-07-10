От промышленности до культуры! Какие вопросы обсуждал Лукашенко с женской делегацией Зимбабве?

Александр Лукашенко встретился с первыми леди двух государств африканского континента – Нигерии и Зимбабве. В Беларуси с визитом и представители деловых кругов этих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оксилия Мнангагва не впервые в Минске. Она занимается конкретными проектами в важнейших сферах: здравоохранении, подготовке кадров, а также организации детского питания.

Визит Александра Лукашенко в Зимбабве – своеобразный Рубикон, который мы перешли, и теперь нет пути обратно, кроме как сотрудничать дальше. Мы там нужны. Местные фермеры, например, в подаренных нашим Президентом весной 2023-го тракторах души не чают.

Дефин Мбанже, фермер (Зимбабве):

Мы очень рады этим тракторам и, конечно, мы их используем! Мы очень довольны, техника показывает высокие результаты. И мы видим, что есть возможность развивать наше сотрудничество в направлении использования белорусской сельхозтехники.

В Беларусь из Зимбабве приехала внушительная делегация представителей деловых кругов различных сфер деятельности, в том числе горнодобывающей, сельскохозяйственней, банковской, информационной и туристической. А возглавляет ее первая леди этой страны Оксилия Мнангагва. Они с Александром Лукашенко уже знакомы. Да и фундамент двусторонних отношений между странами заложен. Мы ждем с ответным визитом в Беларусь Президента Зимбабве. Приезд же женской делегации – это не только красивый и эффектный его предвестник, но и вполне прагматичный и деловой. Лукашенко встретился с первой леди и делегацией Зимбабве. Надо сказать, что часть договоренностей уже реализована. Оксилия Мнангагва курирует у себя в стране медицину и фармотрасль. Так, сегодня она рассказала о достижениях. Уже, например, воплощен в жизнь проект по передвижным госпиталям. Но есть ряд направлений, развив которые, можно выйти за пределы двустороннего сотрудничества. Все благодаря уникальному географическому положению Зимбабве. Оксилия Мнангагва: в истории Зимбабве еще не было такого сотрудничества, как с Беларусью.

К слову, об акценте относительно присущей женщинам внимательности, который в самом начале встречи позволил себе глава государства, руководитель департамента телевещания Зимбабвийской телерадиокомпании заметила, что среди тех, кто работает за камерами в зале переговоров, – одни мужчины. Что ж, вопросами ее засыпали после одни девушки. Баланс как он есть.

Мерит Токолизе Мунцвембири, глава департамента телевещания Зимбабвийской телерадиокомпании:

Мы бы хотели перенимать ваш опыт и обмениваться в том числе и по вопросам технического оснащения. Мы эти вопросы сегодня поднимали во время встречи с Александром Лукашенко и он нас услышал. За это большая ему благодарность. Вообще все участницы зимбабвийской делегации благодарили Александра Лукашенко за чуткость и неподдельное неравнодушие. В равной степени и в вопросах развития туризма, банковской сферы и, например, горнодобывающей промышленности.

Чипо Мажинду, генеральный директор сети отелей (Зимбабве):

Мне бы хотелось отметить теплоту, с которой проходят встречи на белорусской земле. Мы бы хотели, чтобы зимбабвийские женщины, которые работают в сфере туризма, смогли приехать и перенять опыт в сфере гостеприимства. В равной степени и в вопросах туризма, банковской сферы и, например, в горнодобывающей промышленности.

Мандас Мариканда, генеральный директор Зимбабвийского женского микрофинсового банка:

Беларусь хочет развивать сотрудничество в Африке и за пределами Зимбабве. И наш банк будет предоставлять площадку для этого. Мы бы хотели, чтобы соответствующее соглашение было заключено.

Эрика Рутендо Мапуранга, владелец компании горнодобывающей промышленности (Зимбабве):

Зимбабве богато полезными ископаемыми и мы бы хотели, чтобы и этой сфере наши женщины сыграли свою роль, хотя, конечно, вопросы технического оснащения мы тоже обсуждали.