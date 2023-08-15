Вернётся ли Украина в лоно славянской цивилизации? Мнение Дмитрия Егорченкова

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Я думаю, что эти люди вернутся с неизбежностью, опять же, после победы. Здесь нужно знать ментальность юга. На этой территории гражданская война была – чего только не было. И в итоге все возвращались, понимая, что происходит. Знаете, есть такой мем в интернете, картинка гуляет. Если тебе мешает язык в твоем государстве, если в твоем государстве тебе мешают памятники, названия улиц и городов, деятели культуры, фильмы, то, возможно, ты строишь свое государство на чужой территории. Вот как только преступный режим, который сегодня в Украине есть, будет повержен, постепенно начнется отрезвление. Я абсолютно в этом убежден. Когда вдруг выяснится, что нет никакой проблемы между русскими, украинцами и белорусами, что нечего им делить между собой ни в истории, ни в целом, что это действительно часть одного культурно-исторического и экономического пространства.

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