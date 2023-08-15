Условия для профессионального роста и арендное жильё! Как работает воспитатель по распределению?
Новости Беларуси. Более 50 тысяч молодых специалистов придут на свои первые рабочие места в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые шаги в профессию – это важный этап карьеры, который активно поддерживает государство. Целая система – от гарантированного трудоустройства до выплаты подъемных – нацелена закрепить молодые кадры на местах.
Кто и как открывает двери во взрослую жизнь начинающим специалистам, знает Юлия Мычка.
Еще недавно просто Таня, а теперь Татьяна Игоревна рычит и жужжит вместе со своими воспитанниками. Уже целый год учитель-дефектолог детского сада агрогородка Дашковка помогает дошкольникам справится с дефектами речи. В работу молодой специалист ушла с головой, и даже сама не ожидала, что выбор профессии настолько оправдает ее ожидания.
Татьяна Князева, учитель-дефектолог Дашковского детского сада:
Интереснее становится, когда начинают появляться результаты. Особенно, когда ребенок, не говорящий совсем, когда он только начинает… Ощущение такое тепленькое.
Татьяна Князева – целевик. В Дашковском детском саду ей нужно отработать пять лет. Первые рабочие будни были весьма волнительными. Повезло с наставниками, которые взяли над ней шефство и помогли разобраться в тонкостях бумажной рутины.
Татьяна Князева:
Первый год я пришла, было очень страшно. Например, к документам я вообще Екатерину Юрьевну, наверное, достала. Каждый день по несколько вопросов: а как это, а как то?
Занятия опытных педагогов, семинары, районные методические объединения. Независимо от точки на карте, деревня это или город, основная задача для молодого специалиста – профессиональный рост и реализация. Уже через полгода, помимо работы в группе, Татьяне предложили полставки в пункте коррекционно-педагогической помощи. От нагрузки вверх подскочили и цифры в расчетчике.
Татьяна Князева:
Я работаю на полторы ставки. И получается зарплата около тысячи. Так как я живу одна, мне хватает, еще хватает откладывать. Но откладываю на концерт мечты, куда-нибудь полететь, на путешествия всякие.
До этого Татьяна жила в общежитии, а недавно у нее появилась арендная квартира в соседнем агрогородке Буйничи. Просторная, с уютной кухней, где молодая хозяйка уже чувствует себя как дома.
Татьяна Князева:
Планирую остаться здесь, в Могилевском районе. Хоть и сама приехала с Круглянского, но в Могилевском я за год уже как-то прижилась.
Екатерина Щербакова, заместитель заведующего Дашковского детского сада:
Создаем все условия, чтобы она профессионально росла, чтобы она, в первую очередь, адаптировалась в новой среде, в новом коллективе. Это очень важно и этому способствует весь наш коллектив. Он создает дружелюбную атмосферу, в которую легко входит молодой специалист.
Ежегодно только в Могилевский район приходит около 150 молодых специалистов. Больше остальных в новых кадрах сегодня нуждаются сельское хозяйство, образование, здравоохранение и культура. Гарантированное первое рабочее место – это возможность для молодых специалистов не затеряться на рынке труда и сделать первые шаги в профессию.
Олеся Купцова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома:
У нас связь с молодыми специалистами непосредственная. Для этого у нас создана в мессенджере Viber группа для молодых специалистов. Мы информируем молодежь, и все желающие могут вступить в эту группу. И в любое время задать интересующий вопрос. Хоть бытовой вопрос, в плане налаживания быта, или проблемный какой-то вопрос, который непонятен. В профессиональной сфере или даже в личностном росте.
В нашей стране удалось сохранить систему распределения, наделить выпускников социальными гарантиями и продолжать заботиться об их судьбе уже после того, как они покинули студенческую скамью.