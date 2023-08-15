Условия для профессионального роста и арендное жильё! Как работает воспитатель по распределению?

Новости Беларуси. Более 50 тысяч молодых специалистов придут на свои первые рабочие места в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые шаги в профессию – это важный этап карьеры, который активно поддерживает государство. Целая система – от гарантированного трудоустройства до выплаты подъемных – нацелена закрепить молодые кадры на местах. Кто и как открывает двери во взрослую жизнь начинающим специалистам, знает Юлия Мычка.

Еще недавно просто Таня, а теперь Татьяна Игоревна рычит и жужжит вместе со своими воспитанниками. Уже целый год учитель-дефектолог детского сада агрогородка Дашковка помогает дошкольникам справится с дефектами речи. В работу молодой специалист ушла с головой, и даже сама не ожидала, что выбор профессии настолько оправдает ее ожидания.

Татьяна Князева, учитель-дефектолог Дашковского детского сада:

Интереснее становится, когда начинают появляться результаты. Особенно, когда ребенок, не говорящий совсем, когда он только начинает… Ощущение такое тепленькое. Татьяна Князева – целевик. В Дашковском детском саду ей нужно отработать пять лет. Первые рабочие будни были весьма волнительными. Повезло с наставниками, которые взяли над ней шефство и помогли разобраться в тонкостях бумажной рутины.

Татьяна Князева:

Первый год я пришла, было очень страшно. Например, к документам я вообще Екатерину Юрьевну, наверное, достала. Каждый день по несколько вопросов: а как это, а как то?

Занятия опытных педагогов, семинары, районные методические объединения. Независимо от точки на карте, деревня это или город, основная задача для молодого специалиста – профессиональный рост и реализация. Уже через полгода, помимо работы в группе, Татьяне предложили полставки в пункте коррекционно-педагогической помощи. От нагрузки вверх подскочили и цифры в расчетчике.

Татьяна Князева:

Я работаю на полторы ставки. И получается зарплата около тысячи. Так как я живу одна, мне хватает, еще хватает откладывать. Но откладываю на концерт мечты, куда-нибудь полететь, на путешествия всякие.

До этого Татьяна жила в общежитии, а недавно у нее появилась арендная квартира в соседнем агрогородке Буйничи. Просторная, с уютной кухней, где молодая хозяйка уже чувствует себя как дома. Татьяна Князева:

Планирую остаться здесь, в Могилевском районе. Хоть и сама приехала с Круглянского, но в Могилевском я за год уже как-то прижилась.

Екатерина Щербакова, заместитель заведующего Дашковского детского сада:

Создаем все условия, чтобы она профессионально росла, чтобы она, в первую очередь, адаптировалась в новой среде, в новом коллективе. Это очень важно и этому способствует весь наш коллектив. Он создает дружелюбную атмосферу, в которую легко входит молодой специалист.

Ежегодно только в Могилевский район приходит около 150 молодых специалистов. Больше остальных в новых кадрах сегодня нуждаются сельское хозяйство, образование, здравоохранение и культура. Гарантированное первое рабочее место – это возможность для молодых специалистов не затеряться на рынке труда и сделать первые шаги в профессию.